Szabálysértést követett el az önvezető autó, mégsem kapott büntetést a rendőrségtől

Az Egyesült Államokban, a Kalifornia állambeli San Brunóban a rendőrök megállították egy szabálytalanul közlekedő Waymo önvezető autót, de nem szabtak ki pénzbüntetést rá, mert „a büntetési könyv jelenleg nincs arra vonatkozó rész, hogy mit kell tenni, ha robot követni el a szabálysértést.

A The Guardian beszámolója szerint az önvezető autó illegálisan módon hajtott végre egy U-kanyart egy lámpánál a múlt héten.

A San Bruno-i rendőrök egy ittas vezetés elleni razzia alatt állították meg az autót, amelynek volánja mögött senki sem ült.

A rendőrség szombati bejegyzésében meg is osztotta az erről készült fotót, amely látható, hogy egy rendőr közelről vizslatja a fehér autót.

During a DUI enforcement operation in San Bruno, California, police pulled over a Waymo autonomous taxi after it made an illegal U-turn — only to find no human driver behind the wheel. Waymo said it is investigating the incident; in California, a new law taking effect in July… pic.twitter.com/snQG4YxQVf — Wire Falls (@wirefalls) September 30, 2025

„Mivel nem volt emberi sofőr, nem lehetett büntetést kiszabni (a büntetési könyvünkben nincs »robot« rovat)” – olvasható a rendőrség bejegyzésében.

A rendőrség közölte, hogy értesítették a Waymót a hibáról, és a jövőben „remélhetőleg az új programozás megakadályozza, hogy a jármű további illegális manővereket hajtson végre”.

A Waymo egy nyilatkozatában kijelentette, hogy a vállalat önvezető rendszere, a Waymo Driver „úgy lett kialakítva, hogy betartsa a közlekedési szabályokat”. „Vizsgáljuk a helyzetet, és elkötelezettek vagyunk a közlekedésbiztonság javítása iránt a folyamatos tanulás és tapasztalatszerzés révén” – áll a The Guardiannek elküldött nyilatkozatukban.

Tavaly Gavin Newsom kaliforniai kormányzó törvénybe iktatta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a rendőrök számára, hogy „meg nem felelésről szóló értesítést” állítsanak ki, ha egy vezető nélküli autó megsérti a közlekedési szabályokat. A törvény azonban csak 2026 júliusában lép hatályba. A szabályozás előírja továbbá, hogy a vállalatok vészhelyzeti telefonvonalat hozzanak létre az elsősegélynyújtók számára.

A törvényjavaslatot Phil Ting, San Francisco képviselője terjesztette elő,

miután a városban több incidens is történt – például önvezető autók blokkolták a forgalmat, elgázoltak egy gyalogost, akadályozták a tűzoltóautók munkáját és behatoltak aktív bűnügyi helyszínekre.

Az új törvény értelmében az elsősegélynyújtók elrendelhetik a vállalatoknak, hogy távolítsák el az önvezető járműveiket egy területről, és a vállalatoknak két percük van arra, hogy utasítsák autóikat, hogy hagyják el vagy kerüljék el azt a területet.

A Waymo-autók, amelyek 2009-ben a Google X kutatólaboratóriumának projektjeként indultak, külső kamerák és érzékelők segítségével működnek. A vállalatnak voltak problémái a múltban, többek között idén több mint 1200 járművét kellett visszahívnia egy szoftverprobléma miatt, amely ütközéseket okozott láncokkal, kapukkal és más álló útburkolati akadályokkal. Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hatóság (National Highway Traffic Safety Administration) tavaly vizsgálatot indított a vállalat ellen, miután 22 bejelentést kapott Waymo járművek szabálytalan viselkedéséről vagy a közlekedésbiztonsági törvények lehetséges megsértéséről.

Kiemelt kép: egy rendőr tanácstalanul áll a szabálysértést elkövető önvezető Waymo autó mellett, amelyet nem tudtak megbüntetni. Forrás: San Bruno rendőrsége.