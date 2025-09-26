Új funkcióval bővült a WhatsApp, ami sokaknak a hasznára válhat

A WhatsApp új fordítási funkció bevezetésébe kezdett, amely lehetővé teszi az Android- és iPhone-felhasználók számára, hogy üzeneteket fordítsanak le a csevegésekben, csoportokban és a csatornafrissítésekben.

Míg iOS rendszerben az üzeneteket csak manuálisan, a „Fordítás” gomb megérintésével lehet átültetni más nyelvre, addig Androidon automatikus fordítás is bekapcsolható a Bleeping Computer cikke szerint.

Ez azt jelenti, hogy a teljes beszélgetés üzenetei lefordíthatók lesznek anélkül, hogy minden egyes üzenetre külön rá kellene bökni.

„A mai naptól fokozatosan vezetjük be a fordítási lehetőséget Android- és iPhone-felhasználók számára, kezdetben néhány nyelven, később bővítve a listát” – közölte a cég kedden. Az új funkció használatához elég hosszabban megérinteni az adott üzenetet, majd a „Fordítás” lehetőséget választani. Ezután a felhasználó megadhatja, milyen nyelvből és milyen nyelvre történjen az átültetés, és le is töltheti a beállított nyelvet a jövőbeni fordításokhoz.

Az iOS-eszközökön jelenleg több mint 19 nyelvet támogat a szolgáltatás, míg Androidon egyelőre angol, spanyol, hindi, portugál, orosz és arab nyelven érhető el a funkció.

A WhatsApp hangsúlyozta, hogy a fordítás az eszközön történik, így az üzenetek tartalma nem kerül a vállalat szervereire, ezzel védve a felhasználók adatbiztonságát.

„A fordítások a készüléken zajlanak, így a WhatsApp nem fér hozzá a csevegéseidhez” – áll a közleményben. A cég emlékeztetett arra is, hogy áprilisban egy új, fejlett adatvédelmi funkciót vezetett be, amely különösen a csoportos beszélgetésekben és privát csevegésekben megosztott érzékeny információk biztonságát erősíti.

A múlt hónapban a platform egy másik biztonsági újítással is előállt: ez segít felismerni a potenciális csalásokat, amikor a felhasználót olyan új csoportba adják hozzá, amelynek létrehozója nem szerepel a névjegyei között. A Meta adatai szerint világszerte több mint hárommilliárd ember, több mint 180 országban használja a WhatsApp azonnali üzenetküldő és videohívási szolgáltatását.

Kapcsolódó tartalom Ausztráliában további közösségi oldalakra terjesztik ki a kiskorúakat védő tilalmat Az online biztonsági bizottság akár 28 millió euró összegű bírságot is kiszabhat a szabályt megszegő vállalatokra.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: EPA/Andrej Cukic)