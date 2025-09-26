Több mint egymillió éves az emberiség: ősi koponya írja át az evolúció történetét

Egy Kínában talált, több mint egymillió éves koponya vizsgálata alapjaiban változtatja meg az emberi eredetről alkotott eddigi képet. A kutatás szerint a Homo sapiens sokkal korábban kezdett kialakulni, mint ahogy eddig hittük.

Ideje újrarajzolni az emberi családfát: friss kutatások szerint fajunk, a Homo sapiens jóval régebbi, mint eddig gondoltuk. Egy ritka kínai koponyalelet elemzése alapján az emberiség eredete több mint egymillió évre nyúlik vissza, vagyis mintegy 400 ezer évvel korábbra, mint ahogy korábban feltételezték – írja a Daily Mail.

A lap szerint a korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy az ember Afrikában fejlődött ki, majd onnan hódította meg a világot, útközben legyőzve rivális fajokat. Most azonban kiderült: az időpontot eddig teljesen rosszul határoztuk meg.

A legújabb tanulmány szerint a Homo sapiens nem 600 ezer éve vált külön legközelebbi rokonaitól, hanem már több mint egymillió éve.

A kutatás középpontjában a Yunxian 2 nevű koponya áll, amelyet 1990-ben találtak a kínai Hubei tartományban. A csontlelet erősen összeroncsolódott állapotban került elő, és sokáig a Homo erectus fajhoz sorolták. Most azonban CT-vizsgálatok, fényképalkotás és virtuális rekonstrukció segítségével sikerült élethű modellt készíteni a koponyáról.

Az összehasonlító elemzések során kiderült, hogy bár a koponya őriz néhány Homo erectusra jellemző vonást – például erős szemöldökerkelyt és robusztus agykoponyát –, ugyanakkor számos fejlettebb jegyet is mutat, amelyek közelebb állnak a Homo longi („sárkányember”) és a Homo sapiens vonalához.

A londoni Természettudományi Múzeum antropológusa, Chris Stringer szerint a felfedezés „mérföldkő” az emberi evolúció kutatásában. A vizsgálatok alapján a Yunxian 2 nem a Homo erectushoz tartozik, hanem egy korai képviselője annak az ágnak, amelyből a Homo longi és a gyenyiszovai emberek is származnak. Ez arra utal, hogy őseink már több mint egymillió éve elkülönülő csoportokra szakadtak, vagyis az evolúciós folyamat sokkal korábban és összetettebben zajlott, mint eddig hittük.

A tudósok hangsúlyozták: egyelőre nem sorolják be hivatalosan a koponyát a Homo longi fajhoz.

A végső bizonyítékot a 2022-ben előkerült Yunxian 3 koponya vizsgálata adhatja majd.

A Science folyóiratban megjelent eredmények radikálisan új képet rajzolnak ki: a kutatók szerint az elmúlt 800 ezer évben az emberiség öt fő ágra bomlott – az ázsiai erectusra, a heidelbergensisre, a longira, a sapiensre és a neandervölgyire. Ezek a vonalak azonban már jóval korábban különváltak, mint azt korábban gondoltuk.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)