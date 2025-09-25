Műsorújság
Világszínvonalú eredmény! Magyarországon elvégezték az ezredik robot mellkasi műtétet

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.25. 17:45

Főoldal / Tudomány+High-tech

| Szerző: hirado.hu
Műtéti bravúr vittek végbe az Országos Onkológiai Intézetben!

Az Országos Onkológiai Intézet Mellkasi Központjában megtörtént az ezredik robot mellkassebészeti beavatkozás.

A tüdőrákos beteg a műtét után két nappal gyógyultan távozott a kórházból.

Az Intézetben két éve indult a mellkasi robot program. Nagyon rövid idő alatt a világ egyik legnagyobb robotsebészeti centrumává vált a Központ bizonyítva, hogy a magyar mellkassebészetnek helye van a világ élvonalában.

Kiemelt kép: Műtétet végeznek a DaVinci Xi nevet viselő sebészeti robottal a Pécsi Tudományegyetem Janus Pannonius Klinikai Tömbjében (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

