Világszínvonalú eredmény! Magyarországon elvégezték az ezredik robot mellkasi műtétet

Műtéti bravúr vittek végbe az Országos Onkológiai Intézetben!

Az Országos Onkológiai Intézet Mellkasi Központjában megtörtént az ezredik robot mellkassebészeti beavatkozás.

A tüdőrákos beteg a műtét után két nappal gyógyultan távozott a kórházból.

Az Intézetben két éve indult a mellkasi robot program. Nagyon rövid idő alatt a világ egyik legnagyobb robotsebészeti centrumává vált a Központ bizonyítva, hogy a magyar mellkassebészetnek helye van a világ élvonalában.

