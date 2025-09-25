Világszínvonalú eredmény! Magyarországon elvégezték az ezredik robot mellkasi műtétet

Az Országos Onkológiai Intézet Mellkasi Központjában megtörtént az ezredik robot mellkassebészeti beavatkozás.
A tüdőrákos beteg a műtét után két nappal gyógyultan távozott a kórházból.
Az Intézetben két éve indult a mellkasi robot program. Nagyon rövid idő alatt a világ egyik legnagyobb robotsebészeti centrumává vált a Központ bizonyítva, hogy a magyar mellkassebészetnek helye van a világ élvonalában.
