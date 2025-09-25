Harmincmilliárd eurót szán a világűr biztonságára Németország

A német kormány 35 milliárd eurót (13 ezer milliárd forint) szán a világűr biztonságát szavatoló projektekre – jelentette be csütörtökön Boris Pistorius német védelmi miniszter a német iparszövetség konferenciáján.

A program céljaként a szociáldemokrata politikus egy olyan stabil struktúra kiépítését említette, amely műholdakból, földi állomásokból, garantált űrrepülési képességekből és az ehhez szükséges szolgáltatásokból áll, illetve „egyformán garantálja a védelmet és a hatékonyságot”. „Megerősítjük rendszereinket a zavarásokkal és támadásokkal szemben. Ez magában foglalja kifejezetten az űrbéli rendszerek kiberbiztonságát is” – húzta alá.

Emellett javítani szeretnék a helymeghatározást a földkörüli pályákon radarok, teleszkópok és műholdak segítségével.

Pistorius úgy véli, szükség esetén az űrben is katonai képességekkel kell rendelkezni. Hangsúlyozta, hogy Németországnak biztos szállítási kapacitások is kellenek majd: kisebb, később pedig nagyobb hordozórakéták.

A német hadsereg űrparancsnokságának saját katonai műholdas irányító központra lesz szüksége – mondta. Ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy „csak így tarthatjuk kézben rendszereinket, és tudunk vészhelyzetben gyorsan reagálni”.

A miniszter rávilágított arra, hogy Kína és Oroszország az utóbbi években jelentős űrhadviselési képességekre tett szert. Mint mondta, jelenleg két Olimp-K orosz műhold megfigyelés alatt tartja a Bundeswehr által is használt két IntelSat-műholdat.

Kína emellett világűrbeli rendszereivel mozgékony, dinamikus megközelítési manővereket végez, amit a légierőre vonatkoztatva Pistorius szerint légiharcgyakorlatként lehetne jellemezni.

„Képesek műholdakat zavarni, elvakítani, manipulálni, vagy kinetikusan megsemmisíteni” – sorolta a német politikus a kínai és az orosz műholdak tulajdonságait.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a műholdas hálózatok a modern társadalmak Achilles-sarkai. „Aki megtámadja őket, egész államokat bénít meg” – húzta alá.

