Idegen skorpiók terjedhetnek Magyarországon, az ELTE szakértői fotókat kérnek a nyilvánosságtól

Idegen skorpiók telepedhetnek meg hazánkban, amelyek főként turizmus vagy áruszállítás révén juthatnak be az országba. A Horvátországban is elterjedt Euscorpiidae család példányait akár bőröndjeinkben is hazahozhatjuk nyaralás után, aztán a természetbe kijutva megvethetik lábukat határainkon belül –írja a 24.hu.

Arra kérnek mindenkit, ha skorpiót talál, küldjön fotótés pontos adatokat (helyszín, napszak, észlelő neve és elérhetősége, esetleges behurcolási körülmények) a szabo.marton.pisces@gmail.com, vagy a czinkelaci@gmail.com e-mail-címre.

Fontos, hogy a képen jól látszódjon az állat és egy méretarány – például pénzérme. Ha az észlelők képesek rá, jó, ha be is gyűjtik a felfedezett példányt, ehhez azonban mindig elengedhetetlen valamilyen eszköz használata.

A skorpiókat kézzel megfogni nem ajánlott,

mert bár mérgük többnyire enyhe – szúrásuk nagyjából egy darázscsípéssel ér fel –, allergiás reakció előfordulhat, ami akár életveszélyes is lehet.

Hazánkban a legismertebb skorpiófaj a kárpáti skorpió (Euscorpius carpathicus), de a nemzetség több mint 70 fajt számlál, meghatározásuk nehéz. A kutatás célja a behurcolás gyakoriságának és területi eloszlásának feltérképezése.

Kiemelt kép: Arizoniai hosszúszőrű skorpió (Hadrurus arisonensis) (Fotó: MTI / Kovács Attila)