Három új űrszondát bocsátott fel a NASA, hogy feltárja a Nap titkait

Szeptember 24-én a NASA három új űreszközt bocsátott fel sikeresen, amelyek célja a Nap működésének és a Naprendszerre gyakorolt hatásainak vizsgálata.

A NASA közlése szerint az IMAP, a Carruthers Geokorona Obszervatórium és az SWFO-L1 nevű eszközök egy Falcon 9 rakéta segítségével indultak el a floridai Kennedy Űrközpontból.

The million-mile journey to study the Sun’s influence starts now! A @SpaceX Falcon 9 rocket carrying three new space weather missions launched at 7:30am ET (1130 UTC) on Wednesday, Sept. 24, from @NASAKennedy. pic.twitter.com/sGyN13LMX5 — NASA (@NASA) September 24, 2025

Sean Duffy, a NASA ideiglenes igazgatója szerint

a megfigyelések révén jobban megérthetik az űridőjárás kockázatait, így hatékonyabban védhetik műholdjaikat és a jövőbeli Holdra vagy Marsra tervezett missziókat.

A három műszer különböző szempontból tanulmányozza a Nap és a napszél hatásait. Az IMAP a Nap helioszféráját és a napszél részecskéit vizsgálja, a Carruthers Geokorona Obszervatórium a Föld exoszférájának változásait, míg az SWFO-L1 a Nap aktivitását követi nyomon.

A felbocsátást követően mindhárom űreszköz sikeresen levált a rakétáról, és eddigi jelek szerint megfelelően működik. A következő hónapokban úton lesznek, hogy elérjék végső helyüket, az 1,5 millió kilométerre a Föld és a Nap között fekvő L1 Lagrange-pontot. Ez a pont lehetővé teszi, hogy a szondák a Naphoz és a Földhöz képest állandó pozícióban maradjanak.

A tervek szerint az eszközök januárra érnek céljukhoz, ahol rövid tesztidőszak után megkezdhetik tudományos munkájukat. A NASA szakértői szerint az adatok az Artemis-program ambiciózus küldetéseit is támogatják, amelynek célja többek között egy holdbázis és a Hold körül keringő űrállomás létrehozása.

A kiemelt kép illusztráció.