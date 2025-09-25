Figyelmeztetett az Apple: leállíthatja termékei szállítását az EU-ba, ha nem változtatnak egy fontos jogszabályon

Az Apple felszólította az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza a technológiai szabályozások egy részét, figyelmeztetve, hogy ha nem módosítják őket, a vállalat leállíthat bizonyos termékek és szolgáltatások szállításával a 27 tagállamba.

A Brüsszellel folytatott viták legújabb fordulataként a cég közölte: a Digitális Piacokról szóló törvény (DMA) rosszabb felhasználói élményt eredményez, biztonsági kockázatoknak teszi ki a felhasználókat, és megzavarja, hogy az Apple-termékek zökkenőmentesen kapcsolódjanak egymáshoz. A Szilícium-völgyi vállalat kifogásait az Európai Bizottság felülvizsgálati eljárásához benyújtott véleményében fejtette ki a hároméves monopóliumellenes jogszabályról, amelynek célja a legnagyobb digitális cégek – többek között keresőmotorok, alkalmazásszolgáltatók és üzenetküldő rendszerek – kapuőr szerepének szabályozása – írja a The Guardian.

A vállalat közölte, hogy már késleltetnie kellett bizonyos funkciók bevezetését, például az AirPods-on keresztüli élő fordítást vagy az iPhone-képernyők laptopra történő tükrözését, mivel a törvény megköveteli az interoperabilitást a nem Apple-termékekkel és -szolgáltatásokkal.

„A DMA miatt az EU-ban a késleltetett funkciók listája valószínűleg tovább nő, és az európai felhasználók élménye az Apple-termékeken még inkább le fog maradni” – közölte a vállalat.

Az Apple kijelentette: Brüsszel tisztességtelen versenyt teremt, mivel a szabályokat nem alkalmazzák a Samsungra, amely az EU legnagyobb okostelefon-gyártója.

A DMA egyik előírása, hogy az Apple-nek biztosítania kell más márkák fülhallgatónak működését az iPhone-nal. A vállalat szerint ez akadályozta meg, hogy kiadja az élő fordítási szolgáltatást az EU-ban, mert így rivális cégek is hozzáférhetnek a beszélgetésekből származó adatokhoz, ami adatvédelmi problémát jelent.

Az Apple szerint a DMA-t vissza kellene vonni, vagy legalábbis megfelelőbb jogszabállyal kellene helyettesíteni.

Nem pontosította, hogy mely termékek szállítását állíthatják le a jövőben az EU-ban, de azt mondta, hogy az Apple Watch – amelyet tíz éve dobtak piacra – a mai szabályok mellett talán el sem jutott volna az uniós fogyasztókhoz.

Újabb párbaj az Apple és a bizottság között

Az év elején az Apple fellebbezést nyújtott be egy 500 millió eurós bírság ellen, amelyet az EU szabott ki állítólag azért, mert a vállalat megakadályozta, hogy alkalmazásfejlesztők olcsóbb ajánlatok felé tereljék a felhasználókat az App Store-on kívül.

Augusztusban Donald Trump amerikai elnök vámokkal fenyegetett meg nem nevezett országokat, válaszul az amerikai technológiai vállalatokra vonatkozó szabályokra.

A Truth Social-ön azt írta: „Szembeszállok azokkal az országokkal, amelyek támadják a mi fantasztikus amerikai technológiai vállalatainkat. A digitális adók, a digitális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok és a digitális piacokra vonatkozó szabályozások mind az amerikai technológia károsítására vagy diszkriminálására irányulnak. Emellett felháborító módon teljes mentességet adnak Kína legnagyobb technológiai cégeinek. Ennek véget kell vetni, MÉG MA!”

Kapcsolódó tartalom Donald Trump ellenintézkedésekkel fenyegette meg Brüsszelt a Google-bírság miatt

Az Apple szerint a DMA értelmében

„ahelyett, hogy az innovációval versenyeznének, a már sikeres vállalatok kiforgatják a törvényt, hogy a saját céljaikat szolgálja – több adatot gyűjtsenek be az uniós polgároktól, vagy ingyen hozzájussanak az Apple technológiájához”.

A cég hozzátette: a törvényben foglalt szabályok befolyásolták azt, ahogyan a felhasználók hozzáférést kaptak az alkalmazásokhoz. „A pornográf alkalmazások más áruházakból elérhetők az iPhone-on – ezeket az alkalmazásokat soha nem engedélyeztük az App Store-ban, mert kockázatot jelentenek, különösen a gyermekek számára” – közölték.