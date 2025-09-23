Hamarosan újra meghódítja az emberiség a Holdat: indul az első Artemis-misszió

Az Egyesült Államok több milliárd dolláros zászlóshajóprogramja célul tűzte ki az emberiség visszajuttatását a Holdra – írja a Reuters.
A mostani misszió mérföldkő: a legénység megkerüli a Holdat, majd visszatér a Földre, ezzel megnyitva az utat a későbbi, tényleges holdra szállások előtt.
A NASA küldetése nemzetközi versenyben is zajlik. Kína szintén ambiciózus terveket követ: célja, hogy 2030-ra saját űrhajósaik lépjenek a Hold felszínére. Az Artemis így nemcsak tudományos és technológiai, hanem geopolitikai jelentőségű program is.
