Egyre több az ellenséges és veszélyes tevékenység a világűrben – jelentette ki a francia űrbeli hadműveletekért felelős legfelsőbb katonai tiszt

Franciaország űrbeli hadműveletekért felelős legfelsőbb katonai tisztje szerint meredeken növekszik az ellenséges vagy barátságtalan tevékenység a világűrben – különösen Oroszország részéről. A figyelmeztetés az ukrajnai háború óta intenzívebbé vált fenyegetésekre és a műholdak elleni új típusú zavarásokra hívja fel a figyelmet.

Az új francia űrparancsnok, Vincent Chusseau vezérőrnagy szerint 2022 óta jelentősen megszaporodtak azok a módszerek, amelyekkel bizonyos országok megpróbáljak megzavarni vagy megfigyelni a műholdakat: rádiózavarás, lézeres beavatkozás és kibertámadások mindennapossá váltak. Chusseau az első nemzetközi interjújában hangsúlyozta, hogy az ukrajnai konfliktus is bizonyítja: a világűr immár teljes értékű műveleti tér.

Nyugati partnerek – köztük az Egyesült Államok, Kanada és az Egyesült Királyság – szintén nyíltan figyelmeztetnek a műholdakat érintő növekvő fenyegetésekre, amelyek veszélyeztetik a katonai és polgári rendszerek gazdasági függőségét.

A kanadai tiszt szerint már több mint 200 antiszatellit eszköz van keringésben, ami széles körű kockázatot jelent az űrbeli megfigyeléstől a kommunikációig.

Európában is lépnek: Németország gyors képességnövelésről beszél, és többfázisú, többpályás műhold-konstellációt tervez, Franciaország pedig a rendszerek ellenálló képességének növelésére, demonstrátor műholdak indítására és felszíni-űrbeli képességek megszerzésére készül — hogy megtiltsa, megakadályozza és megzavarja az ellenséges műveleteket. Chusseau hozzátette: a cél nemcsak az észlelés, hanem az is, hogy képesek legyenek cselekedni az űrben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)