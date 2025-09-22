Leállította a politikai hirdetéseket a Google és a YouTube is hétfőtől

Ahogy erről annak idején beszámoltunk, még július közepén jelentette be a a Meta Platforms Inc., a Facebook anyavállalata, hogy októbertől beszünteti a politikai, választási és társadalmi témájú hirdetéseket az Európai Unióban.

A cég a politikai hirdetések átláthatóságáról szóló, az EU által tavaly márciusban elfogadott rendeletre – illetve annak hiányosságaira – hivatkozva közölte:

a rendelkezés végrehajthatatlan követelményeket támaszt a politikai reklámok átláthatóságával kapcsolatban, ezért inkább az EU teljes területén betiltják a politikai reklámokat.

A júliusi bejelentés idején a Meta emlékeztetett, nincsenek egyedül ezzel a döntéssel, mivel a Google már 2024 végén leállította a politikai hirdetéseket az EU-ban.

A Mandiner felsorolása szerint a Google irányelvei alapján az alábbiak által indított hirdetések számítanak politikai hirdetésnek az EU-ban:

Politikai párt, megválasztott köztisztviselő vagy az EU Parlamentjének jelöltje,

egy EU-tagállam politikai pártja, megválasztott köztisztviselője vagy választott közhivatalának jelöltje. Példák: a nemzeti parlamentek képviselői és a közvetlenül választott elnökök,

egy népszavazás kérdése, egy népszavazásra összeállított kampánycsoport, illetve egy országos népszavazásra vagy a függetlenség ügyében tartott állami vagy tartományi népszavazásra való felhívás.

Hamarosan lesz egy választás, ott vizsgázhat az új intézkedés

A Google hétfői bejelentését megelőzően, múlt hét szerdán jelent meg egy hosszabb beszámoló az Euronews-on, amelyben az európai reklámszakma vezető szervezeteinek az uniós jogszabállyal szembeni kritikáit foglalta össze a portál. Hasonlóan a Metához, az Európai Reklámetikai Szövetség az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) is az egyes fogalmak – például a politikai szereplő, illetve magának a politikai hirdetésnek – nem kielégítő definiálását hiányolta, szerintük „nincs olyan megbízható információforrás, amely alapján a szolgáltatók ellenőrizni tudnák, hogy egy ügyfél vagy felhasználó politikai szereplőnek minősül-e”. A szervezet aggályaiban az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) is osztozik.

Ugyanitt ír arról az Euronews, hogy

az EU vonatkozó új szabályrendszere október 10-étől fog életbe lépni, és akkortól várhatóan már a Meta platformjairól (tehát például a Facebookról is) el fognak tűnni a hirdetések.

Megjegyzendő, hogy október 29-én parlamenti választásokat tartanak Hollandiában, így ez lehet az első olyan választás, amelyet az uniós jogszabály erőpróbájának is lehet majd tekinteni.

Kiemelt kép: A Google amerikai informatikai cég neve a társaság anyavállalata, az Alphabet székházán, a kaliforniai Mountain Viewban (Fotó: MTI/EPA/John G. Mabanglo)