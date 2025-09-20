Leleplezték az Északi-tenger titkát, egy ősi aszteroida becsapódását azonosították a kutatók

Egy katedrális méretű aszteroida csapódott a Földbe 43 millió évvel ezelőtt az Északi-tenger mai területén – állapították meg brit kutatók. A Silverpit-kráter azóta is őrzi az ősi katasztrófa nyomát, amely egy hatalmas cunamit indított el a térségben.

A brit kutatók szerint egy hatalmas aszteroida becsapódása hozta létre a híres Silverpit-krátert, amely Yorkshire partjaitól mintegy 130 kilométerre, az Északi-tenger mélyén van – számolt be róla a The Guardian.

A tudósok úgy vélik, hogy a becsapódás körülbelül 43 millió évvel ezelőtt történt, és egy katedrális méretű égitest okozta, amely 100 méter magas cunamit indított el.

A körülbelül 2,5 kilométer átmérőjű krátert 2002-ben fedezték fel olajipari geológusok, és már akkor felmerült, hogy egy aszteroida-becsapódás nyoma lehet. A tudományos közösség azonban évtizedekig vita volt a Silverpit-kráter kialakulásáról. Egyesek szerint a történet mögött egy sokkal hétköznapibb ok állhat, míg mások a mélyben lévő sókőzetek mozgásával magyarázták a különös alakzatot.

Uisdean Nicholson, az edinburghi Heriot-Watt Egyetem szedimentológusa és kutatócsoportja nemrég egy új bizonyítékokat mutatott be.

Korszerű szeizmikus képalkotással, mikroszkópos kőzetvizsgálatokkal és számítógépes modellezéssel a kutatóknak sikerült megerősíteniük, hogy a Silverpit valóban egy kozmikus ütközésből jött létre.

A kutatók szerint egy 160 méter széles aszteroida csapódott a tengerbe, amely körkörös törésvonalakat és egy jellegzetes központi kiemelkedést hagyott maga után. Bár a Silverpit messze nem olyan hatalmas, mint a Mexikóban található Chicxulub-kráter – amely a dinoszauruszok pusztulását okozta –, a jelentősége mégis hatalmas. Ez ugyanis az egyetlen ismert becsapódási kráter a mai Egyesült Királyság közelében, ráadásul kivételesen jól megőrződött állapotban.

Uisdean Nicholson kiemelte, hogy az aszteroida-becsapódások rendkívül ritkák, és a földtörténet alatt keletkezett kráterek többsége a lemeztektonika és az erózió miatt eltűntek. Jelenleg mindössze mintegy 200 megerősített becsapódási krátert tartunk számon a szárazföldeken, és csupán 33-at a tengerek mélyén.

„A Silverpit azért különösen értékes, mert rendkívül jól megőrződött. Az ilyen kutatások segítenek megérteni, hogyan formálták az aszteroida-becsapódások a Föld történetét, és mit jelentene, ha a jövőben ismét egy hasonló eseménnyel kellene szembenéznünk” – fogalmazott a kutatás vezetője.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)