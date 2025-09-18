Több mint két éven át folyamatosan covidos volt egy immunhiányos beteg

Egy immunhiányos beteg több mint 750 napon át folyamatos, akut koronavírus-fertőzéssel küzdött. A hosszú időszak során az egyén állandó légzőszervi problémákkal szembesült, ami tartós COVID-19-hez vezetett, és ötször igényelt kórházi kezelést.

A hosszú időtartam ellenére az eset eltér a hosszú Covidtól, ugyanis nincs szó arról, hogy a tünetek a vírus kiürülése után maradtak volna fenn. Ebben az esetben a SARS-CoV-2 aktív fertőzése több mint két évig folytatódott – írja az Israel Hayom a Science Alertre hivatkozva.

Az időtartam elsőre csak az immunhiányos egyénekre tűnhet relevánsnak, ám a krónikus fertőzések szélesebb hatással lehetnek a lakosságra is – állítják az amerikai kutatók a Science Alertben közzétett legfrissebb tanulmányukban.

„A hosszú távú fertőzések lehetővé teszik a vírus számára, hogy új módszereket találjon a sejtek hatékonyabb megfertőzésére, és [ez a tanulmány] hozzájárul a bizonyítékokhoz, miszerint a fertőzésekből származó, könnyebben terjedő variánsok jelentek meg. Az ilyen esetek hatékony kezelése ezért prioritás mind az egyén, mind a közösség egészsége szempontjából”

– magyarázta William Hanage, a Harvard Egyetem epidemiológusa Sophia Abene-nek a Contagion Live-nak.

A betegből 2021 márciusa és 2022 júliusa között gyűjtött vírusminták genetikai vizsgálata kimutatta a vírus aktivitását a hosszú invázió során.

A Science Alert szerint a vírus genetikai változási gyakorisága ebben a betegben hasonló volt a közösségi terjedés során megfigyelt mértékekhez. Emellett több mutáció meglepően hasonlított az omikron variánsban azonosított változásokhoz, különösen a tüskefehérjében.

Egyetlen egyénben azok a mutációk is kialakultak, amelyek az omikron gyors szaporodásáért felelősek. Ez az eredmény pedig alátámasztja azt a hipotézist, miszerint az omikron típusú változások az emberi szervezetben fellépő szelekciós nyomás hatására fejlődtek ki.

A Science Alert arról is beszámolt, hogy a hosszú COVID az emberek agyában is okozhat változásokat, ahogy azt Rua és munkatársai dokumentálták a Brain 2024-es tanulmányában.

A beteget előrehaladott HIV-1-fertőzéssel diagnosztizálták, és feltételezhetően 2020. május közepén fertőződött meg először SARS-CoV-2-vel. Akkor még nem részesült antiretrovirális kezelésben, és nem tudott hozzáférni a szükséges orvosi ellátáshoz, miközben légzőszervi problémákkal, fejfájással, testfájdalmakkal és fáradtsággal küzdött. A 41 éves beteg segítő T-sejt szintje mindössze 35 sejt/mikroliter vér volt, ami magyarázza, hogy a vírus ilyen hosszú ideig képes volt fennmaradni. Az egészséges tartomány 500–1 500 sejt/mikroliter között van.

Ebben az esetben azonban a vírus nem mutatott nagyfokú fertőzőképességet.

„Az átadás hiányának feltételezése arra utalhat, hogy a vírus egyetlen gazdaszervezethez való alkalmazkodása során csökkent a terjedőképessége”

– állapították meg a kutatók.

Ugyanakkor a Science Alert figyelmeztet: nincs garancia arra, hogy más, hosszú ideig fennmaradó fertőzések is hasonló evolúciós utat járjanak be, ami szakértői aggodalmat vált ki, és folyamatos Covid-figyelést, illetve univerzális egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést sürget.

