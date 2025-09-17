Hamarosan új szupertraffipaxok tűnnek fel az utak mentén

Korábban nem látott, vadonatúj traffipax tűnik fel hamarosan az utak mellett. A Vezess.hu azt írta: az első készülékek pár hét múlva élesednek és ezek több tulajdonságukban eltérnek az eddigi sebességmérőktől, a portál értesülései szerint például büntető üzemmódban mérnek.

A Vezess.hu egyebek között arról írt, hogy a TraffiCapture-Lite (TC-Lite) nevű készülék túl van a rendőrségi protokollteszteken, jelenleg a rendszeresítési eljárásnál és a típushitelesítésnél tart az engedélyezési hivatalban. Valószínűleg az első példányai egy hónapon belül megkezdhetik a járművek figyelését és a sebességük mérését immár büntető üzemmódban.

A portál cikkében felidézték, hogy már most is létezik az Országos Rendőr-főkapitányságnál (ORFK) 40 darab egyéb olyan traffipax is, amelyet lehetne használni a traffiboxokban, információik szerint azonban a TraffiCapture TC–108-at jellemzően máshol vetik majd be.

A rendőrség leginkább high-tech traffipaxának tekinthető műszer ugyanis képes menet közbeni sebességmérésre is, ezért a Vezess.hu információi szerint ezeket főleg fedett rendőrautókban, forgalomban használják a gyorshajtók kiszűrésére.

„Ezen ügyek mintegy 20-25 százalékában tudott a rendőrség szankciót alkalmazni” – közölte az ORFK a portállal, hozzáfűzve, hogy jogszabályváltozással akarnak több szabálytalankodót lefülelni.

Jelenleg háromféle traffibox áll az utak mellett, a TC-Lite mindháromba beszerelhető. Mintegy 150 méterre lévő járművek sebességét képes megmérni, a gyorshajtókról olyan 50-60 méteres távolságból készíti el a jogkövetkezménnyel járó fényképeket

– tájékoztatott cikkében a portál.

Ahogyan a traffiboxok, úgy az új sebességmérők is vidéki településeken és a vidéki úthálózaton jelennek meg először – olvasható a Vezess.hu oldalon elérhető cikkben.

A rendőrség a Police.hu oldalon múlt héten arról számolt be, hogy a Budapest III. kerületében, Óbudán egy éve telepített traffiboxok előtt augusztusban több mint 300 ezer jármű haladt el, ezek közül 514 esetben rögzítettek gyorshajtást.

Kirívó esetekről is beszámoltak, például arról, hogy az egyik sofőr a Hadrianus utcánál a megengedett 70 kilométer per óra helyett 129-cel hajtott, őt a hatályos jogszabályok alapján 100 ezer forint közigazgatási bírsággal szankcionálják, míg egy másik autós a Királyok útján kihelyezett 40-es táblánál 101-gyel ment, amely 210 ezer forint közigazgatási bírsággal sújtandó.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)