Felfedezték a Föld második Holdját

A Földnek már évtizedek óta van egy második holdja, de csak most fedezte fel egy hawaii teleszkóp. Kérdés, miért maradt ez a csillagászati test ilyen sokáig felfedezetlen, és milyen kérdésekre kell most választ adniuk a kutatóknak?

A csillagászok egy eddig ismeretlen, a Föld közelében keringő kvázi-holdat azonosítottak. A felfedezést az American Astronomical Society kutatási jegyzetében tették közzé. A 2025 PN7 nevű kis objektum a Földhöz hasonló pályán kering a Nap körül, és viszonylag közel van bolygónkhoz – számolt be róla a Welt.

Kutatók szerint valószínűleg már körülbelül 60 éve titokban kíséri bolygónkat.

A kvázi-holdat 2025. augusztus 29-én figyelte meg a Hawaii-i Pan-STARRS Obszervatórium. Az archív felvételek azt mutatták, hogy a „2025 PN7” évtizedek óta stabil pályán kering a Föld körül.

„A jelenleg rendelkezésre álló távcsövekkel csak akkor lehet észlelni, amikor a bolygónkhoz közeledik, ahogyan ez nyáron történt. Ez egy ritkán látható, kihívást jelentő objektum” – mondta Carlos de la Fuente Marcos, a madridi Complutense Egyetem Matematikai Tudományok Karának kutatója és a tanulmány szerzője.

A 2024 PT5-hoz hasonló ideiglenes mini-holdaktól eltérően – amelyek csak rövid ideig keringenek a Föld körül –

a 2025 PN7-hez hasonló kvázi-holdak olyan aszteroida-szerű objektumok, amelyek állandóan a Föld közelében maradnak, annak ellenére, hogy valójában a Nap körül keringenek.

Az amerikai űrügynökség, a NASA szerint az újonnan felfedezett égitest átlagosan 384 400 kilométerre van a Földtől, és legközelebb 299 337 kilométerre kerülhet hozzá. De la Fuente Marcos tudós szerint a 2025 PN7 jelenleg a Föld legkisebb ismert kvázi-holdja.

Becsült mérete körülbelül 30 méter, átmérője pedig akár 19 méter is lehet, ahogyan arról az EarthSky beszámolt.

A kutatások szerint jelenlegi pályája körülbelül 60 évig stabil marad, mielőtt a Nap gravitációs vonzása a 2025 PN7-et egy távolabbi pályára vonzza vissza. Az objektum pontos összetétele még ismeretlen. „A kevés ismeretünk alapján valószínűleg egy természetes, sziklás objektumról van szó” – idézi a CNN Teddy Kareta doktort, a Villanova Egyetem asztrofizikusát.

„Néha régi műholdak vagy rakétarészek is ilyen pályára kerülnek, de általában jól meg tudjuk különböztetni a természetes és a mesterséges objektumokat.” A kutatók szerint a származást további elemzésekkel kell megerősíteni.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)