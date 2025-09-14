Soha nem látott gamma-sugárzás okoz fejtőrést a csillagászoknak

Egy, a Tejútrendszeren kívül észlelt, rendkívül erős és szokatlanul hosszú gamma-sugárzás foglalkoztatja a csillagászokat. A jelenség annyira különleges, hogy a kutatók szerint még soha nem találkoztak hasonlóval – írja az AP News.

A tudósok olyan gamma-kitörést fedeztek fel a Tejútrendszeren kívül, amely nemcsak rendkívül erősnek bizonyult, hanem a megszokottnál jóval tovább is tartott. A júliusban először észlelt, nagy energiájú sugárzás vizsgálatához földi és űrteleszkópokat – köztük a Hubble-t – is bevetettek.

Az eredményekről kedden számoltak be, hangsúlyozva: ilyen jelenséget korábban még nem tapasztaltak.

A kutatók szerint a gamma-sugarak ismétlődő kitöréseit egy teljes napon keresztül észlelték. Ez szokatlan, hiszen az ilyen típusú kitörések általában csupán percekig, sőt sokszor csak milliszekundumokig tartanak, és ritkán haladják meg a néhány órát.

Ilyenkor haldokló csillagok omlanak össze, vagy fekete lyukak szaggatják darabokra őket.

A most megfigyelt, hosszú és ismétlődő gamma-kitörés azonban teljesen új fejtörést okoz a kutatóknak. A jelenség pontos helyének meghatározásához további megfigyelésekre lesz szükség.

Az európai vezetésű kutatócsoport eredményeit augusztusban publikálták az Astrophysical Journal Letters tudományos folyóiratban.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)