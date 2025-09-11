Hivatalba lépett a világ első MI-generált politikusa

Edi Rama miniszterelnök csütörtöki bejelentése szerint Diella nem egy hagyományos miniszter, hanem egy virtuális személyiség, aki mesterséges intelligencia (MI) által működik. Diella neve albánul napfényt jelent, és egy új digitális kormányzati irányvonalat képvisel.

„Diella az első olyan tagja a kormánynak, aki nincs fizikailag jelen, hanem mesterséges intelligencia által virtuálisan jött létre”

– mondta Edi Rama a szocialista párt közgyűlésén, ahol bemutatta a kormány új, nem emberi tagját. A miniszterelnök szerint a közbeszerzések döntéseit a jövőben kiveszik a minisztériumok kezéből és Diellára bízzák. Albánia hosszú évek óta küzd a közszolgáltatások átláthatóságának és a korrupció visszaszorításának problémájával, amelyet az Európai Unió is gyakran szóvá tett jogállamisági jelentéseiben. Rama azonban biztos abban, hogy a mesterséges intelligencia segítségével egy olyan rendszert alakíthatnak ki, amely száz százalékban korrupciómentes lesz. „Ez nem sci-fi, hanem Diella feladata” – tette hozzá a miniszterelnök. A „virtuális miniszter” az e-Albania rendszer működtetésében is szerepet kapott, amely lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy szinte minden állami szolgáltatást online érjenek el.

Diella avatárként jelenik meg a platformon, hagyományos albán ruhában.

A kormányfő szerint az új digitális kormányzati szereplő nemcsak a közbeszerzések kezelésére koncentrál, hanem arra is, hogy tehetségeket toborozzon a világ minden tájáról, és lebontsa a bürokrácia előítéleteit és merevségét.

Albánia 2025 májusában történelmi negyedik mandátumát szerző miniszterelnöke, Edi Rama elkötelezett amellett, hogy 2030-ra országa csatlakozzon az Európai Unióhoz. A mesterséges intelligencia és a digitális technológiák alkalmazása fontos lépést jelenthet ebben az irányban, és a kormány célja, hogy a jövőben még inkább elősegítse az ország modernizációját és integrációját az európai közösségbe.

Kiemelt kép: John Henry Eden, az Egyesült Államok mesterséges intelligenciával generált virtuális „elnöke” a Fallout 3 című külső-belső nézetes, számítógépes szerepjátékban (Fotó: YouTube)