Kígyózó sorokban várják az emberek az új iPhone 17 érkezését

A legkülönlegesebb modell az iPhone 17 Air, amely mindössze 5,5 mm vékony, így ez lesz az eddigi legkarcsúbb iPhone. Súlya körülbelül 145 gramm, kijelzője pedig 6,6 hüvelykes – írja a The Wall Street Journal. A hátlapi kamera a közepére került, és egyetlen 48 MP-es lencsével dolgozik, ami a letisztult formát szolgálja.
Újdonság, hogy az összes iPhone 17 modell megkapja a 120 Hz-es ProMotion kijelzőt, amely eddig csak a Pro-változatok kiváltsága volt – erősítette meg a Reuters. A sima iPhone 17 kijelzője is nagyobb lesz, immár 6,3 hüvelykes, míg a Pro Max marad a hatalmas 6,9 hüvelyken.
Mesterséges intelligencia: „Apple Intelligence” azaz Siri újratöltve
A hardver mellett az idei év másik nagy ígérete a mesterséges intelligencia (MI). Az Apple Intelligence, a cég privát, eszközön futó MI-platformja fokozatosan épül be az iPhone-okba, de a teljes körű bevezetés csak jövőre várható. A The Guardian szerint a Siri átfogó frissítése késlekedik, de az új A19 chip Neural Engine-je már most is komolyabb helyben futó MI-feladatokra készíti elő a terepet.
Összességében tehát az idei esemény inkább a dizájnra helyezi a hangsúlyt, míg az MI-alapú funkciók lassabban, lépésről lépésre érkeznek.
Mennyire kell a zsebünkbe nyúlni?
|Modell
|USD ár (pletykák szerint)
|Becslés Ft-ban
|iPhone 17 Air
|1 099 $
|368 000 Ft
|iPhone 17 Pro
|1 199 $
|402 000 Ft
|iPhone 17 Pro Max
|1 299 $, de egyes techoldalak szerint akár 2 000 $ is lehet
|435 000 Ft vagy akár 670 000 Ft
A Reuters szerint a Pro-modellek ára érezhetően emelkedhet, míg egyes iparági elemzők úgy vélik, hogy a Pro Max ára akár 2000 dollárig is felmehet – ami Magyarországon bőven 670 ezer forint feletti összeget jelentene.
