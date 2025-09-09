Kígyózó sorokban várják az emberek az új iPhone 17 érkezését

Ma az Apple „Awe Dropping” eseményén lehull a lepel az új iPhone 17 családról. A bejelentésig összegyűjtöttük a legizgalmasabb újdonságokat a formájától kezdve az új funkciókig, valamint a lehetséges árakat, amelyek nem kevés meglepetést tartogatnak.

A legkülönlegesebb modell az iPhone 17 Air, amely mindössze 5,5 mm vékony, így ez lesz az eddigi legkarcsúbb iPhone. Súlya körülbelül 145 gramm, kijelzője pedig 6,6 hüvelykes – írja a The Wall Street Journal. A hátlapi kamera a közepére került, és egyetlen 48 MP-es lencsével dolgozik, ami a letisztult formát szolgálja.

Újdonság, hogy az összes iPhone 17 modell megkapja a 120 Hz-es ProMotion kijelzőt, amely eddig csak a Pro-változatok kiváltsága volt – erősítette meg a Reuters. A sima iPhone 17 kijelzője is nagyobb lesz, immár 6,3 hüvelykes, míg a Pro Max marad a hatalmas 6,9 hüvelyken.

Mesterséges intelligencia: „Apple Intelligence” azaz Siri újratöltve

A hardver mellett az idei év másik nagy ígérete a mesterséges intelligencia (MI). Az Apple Intelligence, a cég privát, eszközön futó MI-platformja fokozatosan épül be az iPhone-okba, de a teljes körű bevezetés csak jövőre várható. A The Guardian szerint a Siri átfogó frissítése késlekedik, de az új A19 chip Neural Engine-je már most is komolyabb helyben futó MI-feladatokra készíti elő a terepet.

Összességében tehát az idei esemény inkább a dizájnra helyezi a hangsúlyt, míg az MI-alapú funkciók lassabban, lépésről lépésre érkeznek.

Mennyire kell a zsebünkbe nyúlni?

Modell USD ár (pletykák szerint) Becslés Ft-ban iPhone 17 Air 1 099 $ 368 000 Ft iPhone 17 Pro 1 199 $ 402 000 Ft iPhone 17 Pro Max 1 299 $, de egyes techoldalak szerint akár 2 000 $ is lehet 435 000 Ft vagy akár 670 000 Ft

A Reuters szerint a Pro-modellek ára érezhetően emelkedhet, míg egyes iparági elemzők úgy vélik, hogy a Pro Max ára akár 2000 dollárig is felmehet – ami Magyarországon bőven 670 ezer forint feletti összeget jelentene.

Kiemelt kép forrása: Patrick T. Fallon/AFP