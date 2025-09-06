Európa leggyorsabb szuperszámítógépét avatták fel Németországban: a teljesítménye egyenértékű ötmillió modern gépével

Európa leggyorsabb számítógépét avatta fel Friedrich Merz német kancellár Hendrik Wüst észak-rajna-vesztfáliai tartományi vezetővel közösen az Aachen melletti Jülichi Kutatóközpontban pénteken.

Merz szerint az úgynevezett Jupiter szuperszámítógép „új lehetőséget nyit a mesterséges intelligenciára épülő modellek képzésére és a tudományos szimulációkhoz”.

A számítógép, amely a negyedik leggyorsabb a világon, alátámasztja a Német Szövetségi Köztársaság vezető szerepre vonatkozó igényét korunk technológiai forradalmában – tette hozzá.

„Azt akarjuk, hogy Németország a mesterséges intelligencia nemzetévé váljon. Elképzelhető, hogy visszatekintve egy napon a 21. század 20-as éveit a mesterséges intelligencia évtizedének fogjuk tekinteni” – mondta. a német vezető, majd rámutatott: jelenleg ugyan az Egyesült Államok és Kína verseng a jövőbeli piaci részesedésekért, Európának és Németországnak azonban még minden esélye megvan arra, hogy felzárkózzon. „Világszerte vezető kutatóintézményeink vannak” – mutatott rá.

A Jupiter nevű szuperkomputer a kutatóintézet korábbi közlése szerint a számítógépek legújabb – exascale elnevezésű – nemzedékét képviseli,

teljesítménye egyenértékű ötmillió modern notebookéval vagy asztali számítógépével, vagyis másodpercenként több mint egytrillió művelet végrehajtására képes.

A németek szerint a berendezés maga „zöld energiából” működik, és ezért a világ legenergiahatékonyabb számítógépe is. Astrid Lambrecht, a Jülichi Kutatóközpont vezetője elmondta, hogy ez teszi egyedülállóvá Jupitert. „Egy olyan korban, amikor a digitalizálás és a mesterséges intelligencia egyre több energiát igényel, Jupiter segítségével megmutatjuk, hogyan lehet erőforrás-kímélő számításokat végezni” – ismertette.

A dpa német hírügynökségnek nyilatkozva mindemellett igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy nem tartja reálisnak azt a forgatókönyvet, hogy az mesterséges intelligencia valamikor átveheti az irányítást az emberiség felett. „A nagy mesterségesintelligencia-modellek kudarcot vallanak a logikus gondolkodással szemben” – húzta alá.

A Jupiter számítástechnikai központját két év alatt építették fel, és mintegy 50 konténer-modulból áll, amelyeket több mint 2300 négyzetméteren helyeztek el.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár (b) és Astrid Lambrecht, a Jülichi Kutatóközpont igazgatótanácsának elnöke az új szuperszámítógép, a Jupiter avatóünnepségén a kutatóközpontban 2025. szeptember 5-én. A Jupiter Európában a leggyorsabb, a világon pedig a negyedik leggyorsabb számítógép, az első exascale kategóriájú komputer Európában. MTI/EPA/Fabian Strauch.