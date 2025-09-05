Magyar innováció a világ élvonalában: a ChiCams elnyerte a SPACE expo innovációs díját

Az egyik legrangosabb innovációs elismerést kapta az AGRI-FOOD.AI, amely az agrárium, a gazdák és a feldolgozó üzemek szolgálatába állította a mesterséges intelligenciát. A XXI. századi technológia a csirkehízlaló-telepek és a vágóhidak munkáját modernizálja, ezzel versenyképessé téve őket az európai piacon.

A magyar fejlesztésű ChiCams rendszer elnyerte az egyik legjelentősebb európai agrár expo, a SPACE 2025 Innovációs díját Franciaországban. A díj azt igazolja, hogy a hazai agrárdigitalizáció legújabb vívmányai nemzetközi szinten is meghatározóvá váltak.

A ChiCams a baromfitartás jövőjét hozza el: mesterséges intelligencia és gépi látás segítségével nap mint nap automatikusan követi a csirkék súlygyarapodását, méghozzá anélkül, hogy az állatoknak bármilyen stresszt kellene elszenvedniük. A rendszer kamerákon keresztül figyeli az állományt, az adatokat feldolgozza, majd felhasználóbarát formában azokat digitális ikerben jeleníti meg. Így a gazdák valós időben, akár 97 százalékos pontossággal kapnak visszajelzést az állomány aktuális súlyáról.

A technológia számos területen hoz áttörést:

Takarmányoptimalizálás: a napi adatoknak köszönhetően elkerülhetők a túl- vagy alultáplálásból fakadó veszteségek.

Egészségügyi riasztások: a szokatlan súlyváltozásokat a rendszer automatikusan jelzi, így a betegségek korai stádiumban felismerhetők.

Pontosan időzített eladás és vágás: amikor a csirkék elérik az ideális súlyt, a ChiCams jelzést küld, csökkentve a költségeket és javítva a feldolgozás hatékonyságát.

A díj nem csupán egy technológiai siker, hanem üzenet is: a magyar agrárinnováció képes választ adni a 21. század legégetőbb kihívásaira. A ChiCams megoldás egyszerre növeli a gazdálkodók nyereségét, csökkenti a környezetterhelést, és magasabb szintű állatjólétet biztosít a csirkék számára.

A PigBrother Kft. által fejlesztett rendszer már Franciaországban, az Egyesült Államokban és Magyarországon is fut kísérleti üzemekben, az őszi SPACE kiállításon pedig hivatalosan is piacra lép. A pozitív nemzetközi fogadtatás előrevetíti, hogy a ChiCams a következő években alapvető eszközzé válhat a modern baromfitartásban.

„A ChiCams nem csupán egy mérőeszköz, hanem egy új szemlélet: precizitás, megbízhatóság és fenntarthatóság egy rendszerben” – hangsúlyozta a terméket fejlesztő Agri-Food.ai csapata.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)