Megúszta a feldarabolást a Google, de riválisai erőre kaphatnak

A Google elkerülte, hogy feldarabolják a hosszú évek óta húzódó monopóliumperben, ugyanakkor jelentős kötelezettségeket rótt rá egy amerikai bíróság. A bíró úgy döntött: a vállalatnak meg kell osztania bizonyos adatokat a trilliónyi felhasználói keresésből, hogy ezzel támogassa riválisait keresőmotorjaik fejlesztésében. Emellett megtiltotta, hogy a Google exkluzív megállapodásokat kössön eszközgyártókkal, amelyek kizárnák a versenytársak szolgáltatásainak előzetes telepítését.

A döntés ugyanakkor nem kényszeríti a céget arra, hogy megváljon legfontosabb termékeitől: a Chrome böngészőtől és az Android operációs rendszertől – írja a The Telegraph. Ez hatalmas megkönnyebbülést jelentett a befektetők számára, akik kulcselemeinek tartják ezeket a Google üzleti modelljében.

Az Alphabet, a Google anyavállalatának részvényei a hír után több mint 8 százalékot emelkedtek a tőzsdezárást követő kereskedésben.

A határozat nemcsak a Google számára jelent mérföldkövet. Az Apple és más készülékgyártók, illetve böngészőfejlesztők is fellélegezhettek, mivel továbbra is részesülhetnek a Google által fizetett keresési bevételekből. Elemzők szerint az Apple évente mintegy 20 milliárd dollárt kap ezért az együttműködésért.

A Google ugyanakkor jelezte, hogy fellebbez a döntés ellen, így a kötelezettségek tényleges végrehajtása akár évekig is eltarthat.

Sundar Pichai vezérigazgató a tárgyalás során már aggodalmát fejezte ki, hogy a kötelező adatmegosztás lehetőséget adhat a versenytársaknak a vállalat technológiájának visszafejtésére.

Az ítélet egy öt éve tartó jogi csatározás újabb állomása. A bíró tavaly már kimondta, hogy a Google illegális monopóliumot épített ki az online keresés és a kapcsolódó hirdetések piacán. Az ügyészség most olyan intézkedéseket sürgetett, amelyek megakadályozzák, hogy a vállalat dominanciáját a mesterséges intelligencia területére is kiterjessze.

A keresőpiaci ügy mellett a Google más perekben is védekezik. Jelenleg is zajlik a küzdelem az Epic Games által megnyert perben, amely a Play Áruház (alkalmazásbolt) átalakítására kötelezi a vállalatot. Emellett szeptemberben újabb tárgyalás vár rá, amelyben a hirdetéstechnológiai monopóliuma kerül terítékre.

Az Egyesült Államok igazságügyi hatóságainak fellépése része annak a kétpárti törekvésnek, amely a nagy technológiai vállalatok hatalmának visszaszorítására irányul.

A Google mellett a Meta, az Amazon és az Apple is bírósági eljárásokkal néz szembe.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/John G. Mabanglo