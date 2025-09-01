Káprázatos látvány jön: Magyarországról is látható lesz a teljes holdfogyatkozás

Teljes holdfogyatkozás lesz vasárnap, amit szabad szemmel Magyarországról is meg lehet majd figyelni. A különleges égi jelenség 82 percig tart, ami megfelelő fényviszonyok között vöröses-barnás holdkorongot adhat.

A holdfogyatkozás alatt a Hold a Föld árnyékába burkolódzik, és „kísértetiesen vöröses ” vagy barnás színben emelkedik majd fel a keleti égbolton. A naplemente után felkelő Hold már részleges fogyatkozásban lesz. A teljes holdfogyatkozás Budapesten 19:31-kor kezdődik, 20:12-kor éri el a maximumát és 20:53-ig tart majd – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-vel.

Hozzátették, hogy Magyarország keleti részén néhány perccel korábban, nyugaton kissé később lesz megfigyelhető a jelenség.

Aholdfogyatkozás akkor történik, amikor a Hold áthalad a Föld árnyékkúpján, így a Föld kitakarja a Holdat megvilágító napfényt. Ez azonban nem minden teliholdkor következik be, ugyanis a Hold pályája kissé megdől a Föld keringési síkjához képest. Teljes fogyatkozáskor a Hold teljesen belemerül a Föld árnyékkúpjába, így erősen elsötétül, de nem tűnik el teljesen, inkább titokzatos vöröses-barnás színben pompázik. A vöröses színt a Föld légkörében szóródó fény okozza, ugyanaz a jelenség, amely a naplementét is vörösre színezi – magyarázták.

Ha a fogyatkozás elég világos lesz, szabad szemmel is megfigyelhető majd a sejtelmes, sötét, vöröses-barnás holdkorong.

A teljes holdfogyatkozás 20:53-ig tart, így összesen 82 percig tartózkodik a Hold a Föld teljes árnyékában.

Mivel a Föld légkörében szóródó fény ilyenkor már erősödik, a teljes fázis végéhez közeledve szabad szemmel is jól látható lesz a Hold. A Holdnak ezután még 1 órára és 4 percre lesz szüksége, hogy látványosan levonuljon róla a földárnyék, a részleges holdfogyatkozás így 21:57-ig tart. Ezután már csak a félárnyék figyelhető meg a fényesen vakító teliholdon az éles szeműek számára – írták.

A fogyatkozás megfigyeléséhez tiszta, kitakarásmentes keleti látóhatárra van szükség. A teljes fázis, ha fényes lesz, szabad szemmel is jól látszik majd. A tájékoztatás szerint a Svábhegyi Csillagvizsgálóban külön programmal is készülnek a ritka jelenség megfigyelésre.

Legutóbb 2019. január 21-én figyelhettünk meg Magyarországról teljes holdfogyatkozást, ám akkor a jelenség hajnalban kezdődött, és a teljesség éppen napkelte előtt érte el a csúcspontját – írja az Időkép.

Kiemelt kép: A Hold a chilei Santiagóból nézve 2022. május 15-én, a teljes holdfogyatkozás idején (Fotó: MTI/EPA/EFE/Alberto Valdes)