Itt az Apple új iPhone-stratégiája: három év alatt újradefiniálják a legendás telefont

Az Apple hároméves tervbe kezd, hogy alaposan felfrissítse iPhone-ját: a 2025-ös újítások előkészítik a jövő évi hajlítható modellt, és a 2027-es iPhone 20 a 20 éves jubileumra új dizájnt hoz. Eközben a cég a szolgáltatásokból származó bevételeit is bővíti – írja a Bloomberg .

Ha ma előveszel egy iPhone-t és összehasonlítod öt évvel ezelőttivel, a változások aprók: a színek módosultak, a kamera dudor nagyobb lett, de a forma gyakorlatilag ugyanaz maradt. Az innováció tempója látványosan lassult: a chipek és kamerák fejlődtek, az iOS újratervezett, de a telefon kinézete már nem vált ki ámulatot.

Az Apple azonban fordulatot tervez:

Három egymást követő évben teljesen új iPhone-dizájnok érkeznek.

Az év szeptemberében bemutatkozik az iPhone Air: karcsúbb modell, az iPhone 16 Plus helyett, könnyű és azonnal piacra dobható. Kompromisszumokkal: gyengébb akkumulátor, egy kamera, SIM-kártya nélküli kialakítás, első saját modemchip.

A hagyományos vonalat a 17, 17 Pro és 17 Pro Max képviseli: visszafogott frissítések, új kamerarendszer és apró dizájnváltások a hátlapon, új színek (narancs a Pro, világoskék az Air). A Pro-modellek maradnak a praktikus választás a legtöbb felhasználónak, de az Air megalapozza a jövő innovációit.

2026 a nagy dobás éve: az első hajlítható iPhone, kódnevén V68, könyvszerűen nyílik, négy kamerával és Touch ID-val, SIM-kártya nélkül.

A gyártás már a jövő év elején kezdődik, és a készülék nagy népszerűségre számíthat. 2027-re érkezik az iPhone 20, amely lekerekített üvegélű dizájnnal tör ki a megszokott formából, illeszkedve a Liquid Glass-alapú iOS-felülethez.

Az iPhone mellett az Apple frissíti az Apple Watch-ot, a Vision Pro headsetet, az iPad Pro-t M5 processzorral, az AirPods Pro-t, a HomePod minit és az Apple TV-t. Új termék kategória is készül: a HomePod képernyővel, a Charismatic nevű otthoni operációs rendszerrel.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)