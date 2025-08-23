Nézze újra a Médiaklikken: Exkluzív interjú a Magyar Szent István Renddel kitüntetett űrhajósokkal

Kapu Tibor és Farkas Bertalan exkluzív interjúban mesélt kitüntetése után személyes élményeiről és gondolatairól a közmédiának. Az interjúk a Médiaklikken bármikor újranézhetők, akár okostelevízión is.

A kitüntetettekkel a közmédia készített exkluzív portrébeszélgetéseket, amelyekben a nézők közelebb kerülhetnek a két űrhajós személyes élményeihez és gondolataihoz.

„Elképesztően szerencsésnek mondhatom magam, nemcsak amiatt, hogy a világűrbe kijutottam, ennyi év közös munka után a Hunorral, hanem hogy magammal vihettem ugyanazt a TV Macit, ami már 45 évvel korábban járt az űrben.

Nem vagyok benne biztos, hogy van még egy olyan nemzet a világon, akinek van egy ilyen hagyománya, – amit most már hagyománynak hívhatunk – hogy minden nemzeti űrhajósa felvitte ugyanazt a plüssállatot. Ha ezt tudnánk folytatni, és nagyon remélem, hogy fogjuk tudni folytatni, akkor ez szerintem egy elképesztően szép tradíció” – fejtette ki Kapu Tibor a magyar asztronauták már-már megszokottnak mondható utastársáról.

Akik esetleg lemaradtak a díjátadóról és a portrébeszélgetésekről, a Médiaklikk streaming-platformján bármikor újranézhetik, így mindenki bepillantást nyerhet abba, hogyan élték meg a díjazottak a Magyar Szent István Rend átvételét, és miként látják saját szerepüket a magyar űrkutatás történelmében és jövőjében, de azt is megtudhatják, milyen kapcsolat fűzi össze a világűrt megjárt két magyar űrhajóst.

Kiemelt kép: Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós (Fotó: MTVA)