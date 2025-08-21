Száznegyvenezer éves gyermekkoponya bizonyítja: korábban kezdődött az ember és a neandervölgyi közti keveredés

Egy ötéves gyermek csontvázát azonosították izraeli és francia kutatók a Kármel-hegy egyik őskori barlangjában, amely a tudósok szerint mind a Homo sapiens, mind a neandervölgyi ember jellemzőit magán viseli. A felfedezés az első közvetlen fizikai bizonyíték arra, hogy a két emberfaj már 140 ezer évvel ezelőtt is keveredett egymással – több tízezer évvel korábban, mint azt eddig feltételezték.

A gyermek csontvázát már mintegy kilencven éve megtalálták a Haifa közelében fekvő Skhul-barlangban, de csak mostani vizsgálatok során derült ki, hogy olyan anatómiai jegyeket visel magán, amelyek egyaránt jellemzőek a modern emberre és a neandervölgyi emberre.

„Korábbi genetikai kutatások alapján már tudtuk, hogy a két embercsoport genetikai állománya keveredett, ám most először van kezünkben konkrét fizikai bizonyíték is erről a kapcsolatról”

– mondta prof. Izrael Hershkovitz, a Tel-avivi Egyetem kutatója.

A kutatók szerint a gyermek koponyája formájában a Homo sapienshez hasonlít – különösen a koponyaboltozat ívében –, ugyanakkor a belsőfül szerkezete, az alsó állkapocs és az agyi vérellátás nyomai inkább a neandervölgyiekre jellemzők.

A felfedezés nemcsak az emberi evolúció egyik kulcsfontosságú kérdésére ad választ, hanem új megvilágításba helyezi a neandervölgyi ember közel-keleti jelenlétét is. Eddig úgy vélték, hogy a neandervölgyiek körülbelül 70 ezer évvel ezelőtt érkeztek a mai Izrael területére, az európai jégtakaró terjeszkedésének hatására.

Ám újabb kutatások szerint már 400 ezer évvel ezelőtt is élhettek itt neandervölgyiek.

A mostani lelet tehát annak a folyamatos genetikai kapcsolatnak a bizonyítéka, amely során a helyi, régebb óta ott élő neandervölgyi emberek keveredtek az Afrikából érkező Homo sapiens csoportokkal – írja a Jewish News Syndicate. A két faj közti genetikai keveredés hatása ma is jelen van: az emberi genom körülbelül 2–6 százaléka neandervölgyi eredetű – emlékeztet Hershkovitz professzor.

A kutatás a Tel-avivi Egyetem és a Francia Nemzeti Tudományos Kutatóközpont együttműködésében zajlott, és az l’Anthropologie című tudományos folyóiratban jelent meg.

A kiemelt kép illusztráció. Egy őskori emberi koponyatető a modern ember és egy neandervölgyi ember koponyája között (Fotó: MTI/EPA/Jim Hollander)