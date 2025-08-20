Hatalmas támadás érte a Google-t, a magyar Gmail-felhasználókat is érintheti

A Forbes elsőként számolt be a hackertámadásról, amit később maga a Google is megerősített. Bár sokáig nem volt világos, pontosan kiket és milyen módon érintett az incidens,
a cég közlése szerint érzékeny felhasználói adatok nem kerültek illetéktelenekhez.
A 24.hu információi szerint a ShinyHunters nevű csoport jutott hozzá a mintegy 2,5 milliárd felhasználó adataihoz. A kiszivárgott adatok miatt az érintettek könnyebben válhatnak kiberbűnözők célpontjává:
a csalók telefonon vagy e-mailben Google-alkalmazottnak álcázva próbálják átvenni a hozzáférést.
Többen a Redditen is beszámoltak arról, hogy megkeresték őket ilyen próbálkozások. A szakértők ezért minden érintettnek a kétfaktoros hitelesítés használatát javasolják, a fokozott óvatosság mellett. A Google alkalmazottai soha nem keresik fel a felhasználókat telefonon vagy e-mailben, és nem kérik el a jelszavukat, illetve nem végeznek módosításokat a fiókokban.
A hackertámadás érintheti a magyar Gmail-felhasználókat is,
ezért számukra különösen fontos, hogy mielőbb beállítsák a biztonsági intézkedéseket, például a kétfaktoros hitelesítést.
