Versenyben a jövő gépei: háromnapos robotolimpiát rendeznek Kínában

A robotok különféle sportágakban versenyeztek, például atlétikában és asztaliteniszben, valamint kifejezetten robotokra szabott feladatokban, mint a gyógyszerek válogatása, anyagmozgatás vagy takarítás. A 16 országból – köztük az Egyesült Államokból, Németországból és Brazíliából – érkező 280 csapat közül 192 egyetemeket, 88 pedig magáncégeket képviselt, mint például a kínai Unitree és a Fourier Intelligence. A Reuters beszámolója szerint a versenyző csapatok kínai gyártók robotjait, többek között a Booster Robotics modelljeit használták.
„Azért jöttünk, hogy játsszunk és nyerjünk. De minket a kutatás is érdekel” – mondta Max Polter, a német HTWK Robots futballcsapat tagja, amely a Lipcsei Alkalmazott Tudományok Egyeteméhez tartozik.
„Ezen a versenyen rengeteg új és izgalmas megközelítést lehet kipróbálni. Ha valami nem működik, elveszítjük a meccset. Ez szomorú, de még mindig jobb, mint sok pénzt befektetni egy olyan termékbe, ami végül kudarcot vall”
– tette hozzá.
Van még min csiszolni
A pekingi robotjátékokon – ahol a belépők 128 és 580 jüan (nagyjából 6 ezer és 27 ezer forint) között mozogtak – a humanoid robotok gyakran összeütköztek és egymásra dőltek a futballmérkőzéseken, mások pedig sprint közben omlottak össze. Egy futballmeccsen például négy robot rohant egymásba, majd egy kupacban a földre estek. Az 1500 méteres futóversenyen egy robot hirtelen összeesett teljes sebességnél, ami egyszerre váltott ki döbbenetet és ujjongást a nézőkből. Utóbbi versenyszámnot egyébként a Unitree H1 robot nyerte 6 perc 34 másodperces idővel. Ez nagyjából a kétszerese a jelenlegi olimpiai rekordnak a férfiaknál, melyet Cole Hocker tart a 2024-ben futott 3:27-es idejével.
Annak ellenére, hogy a robotok gyakran emberi segítségre szorultak, hogy újra felálljanak, sokan képesek voltak maguktól is talpra állni.
A szervezők szerint a játékok értékes adatgyűjtési lehetőséget nyújtanak a gyakorlati alkalmazásokra fejlesztett robotok számára, például a gyári munkákban.
A futballmeccsek segítik a robotok koordinációs képességeinek fejlesztését, amely hasznos lehet olyan gyártósori feladatoknál, ahol több egység együttműködése szükséges – jegyezték meg a kommentátorok.
A megtestesült intelligencia koncepciója
Kína dollármilliárdokat fektet humanoid robotokba és robotikába, miközben az ország az idősödő népességgel küzd, és egyre élesebb versenyben áll az Egyesült Államokkal a fejlett technológiák terén.
Az elmúlt hónapokban számos nagy horderejű robotikai rendezvényt szerveztek, köztük a világ első humanoid robotmaratonját Pekingben, egy robotkonferenciát és humanoid robotoknak szentelt kiskereskedelmi üzletek megnyitását – közölte a CNN.
A Morgan Stanley amerikai multinacionális vállalat elemzői egy múlt heti jelentésükben megjegyezték, hogy a közelmúltban tartott robotkonferencián a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a nagyközönség részvétele, ami szerintük azt mutatja, hogy „Kína, és nem csak a legfelső kormányzati tisztviselők, hogyan fogadta el a megtestesült intelligencia koncepcióját”.
