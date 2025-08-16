Versenyben a jövő gépei: háromnapos robotolimpiát rendeznek Kínában

Kína pénteken elindította a háromnapos Humanoid Robot Világjátékokat, amelynek célja, hogy bemutassák előrehaladásukat a mesterséges intelligencia és robotika területén.

A robotok különféle sportágakban versenyeztek, például atlétikában és asztaliteniszben, valamint kifejezetten robotokra szabott feladatokban, mint a gyógyszerek válogatása, anyagmozgatás vagy takarítás. A 16 országból – köztük az Egyesült Államokból, Németországból és Brazíliából – érkező 280 csapat közül 192 egyetemeket, 88 pedig magáncégeket képviselt, mint például a kínai Unitree és a Fourier Intelligence. A Reuters beszámolója szerint a versenyző csapatok kínai gyártók robotjait, többek között a Booster Robotics modelljeit használták.

„Azért jöttünk, hogy játsszunk és nyerjünk. De minket a kutatás is érdekel” – mondta Max Polter, a német HTWK Robots futballcsapat tagja, amely a Lipcsei Alkalmazott Tudományok Egyeteméhez tartozik.

„Ezen a versenyen rengeteg új és izgalmas megközelítést lehet kipróbálni. Ha valami nem működik, elveszítjük a meccset. Ez szomorú, de még mindig jobb, mint sok pénzt befektetni egy olyan termékbe, ami végül kudarcot vall”

– tette hozzá.

Van még min csiszolni

A pekingi robotjátékokon – ahol a belépők 128 és 580 jüan (nagyjából 6 ezer és 27 ezer forint) között mozogtak – a humanoid robotok gyakran összeütköztek és egymásra dőltek a futballmérkőzéseken, mások pedig sprint közben omlottak össze. Egy futballmeccsen például négy robot rohant egymásba, majd egy kupacban a földre estek. Az 1500 méteres futóversenyen egy robot hirtelen összeesett teljes sebességnél, ami egyszerre váltott ki döbbenetet és ujjongást a nézőkből. Utóbbi versenyszámnot egyébként a Unitree H1 robot nyerte 6 perc 34 másodperces idővel. Ez nagyjából a kétszerese a jelenlegi olimpiai rekordnak a férfiaknál, melyet Cole Hocker tart a 2024-ben futott 3:27-es idejével.

Annak ellenére, hogy a robotok gyakran emberi segítségre szorultak, hogy újra felálljanak, sokan képesek voltak maguktól is talpra állni.

China just hosted the “Robot Olympics”! 🏃🏽 The World Humanoid Robot Games in Beijing brought together 280 teams from 16 countries, including universities and robotics companies like Unitree Robotics or Fourier. Events ranged from track and field and table tennis to… pic.twitter.com/KWvAKrESGz — Lukas Ziegler (@lukas_m_ziegler) August 15, 2025

A szervezők szerint a játékok értékes adatgyűjtési lehetőséget nyújtanak a gyakorlati alkalmazásokra fejlesztett robotok számára, például a gyári munkákban.

A futballmeccsek segítik a robotok koordinációs képességeinek fejlesztését, amely hasznos lehet olyan gyártósori feladatoknál, ahol több egység együttműködése szükséges – jegyezték meg a kommentátorok.

A megtestesült intelligencia koncepciója

Kína dollármilliárdokat fektet humanoid robotokba és robotikába, miközben az ország az idősödő népességgel küzd, és egyre élesebb versenyben áll az Egyesült Államokkal a fejlett technológiák terén.

Kapcsolódó tartalom Kína mesterséges intelligenciával vezérelt humanoid robotjai forradalmasíthatják a gyártást A mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlődés ismét felerősítette a munkahelyek jövőjével kapcsolatos aggodalmakat.

Az elmúlt hónapokban számos nagy horderejű robotikai rendezvényt szerveztek, köztük a világ első humanoid robotmaratonját Pekingben, egy robotkonferenciát és humanoid robotoknak szentelt kiskereskedelmi üzletek megnyitását – közölte a CNN.

A Morgan Stanley amerikai multinacionális vállalat elemzői egy múlt heti jelentésükben megjegyezték, hogy a közelmúltban tartott robotkonferencián a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a nagyközönség részvétele, ami szerintük azt mutatja, hogy „Kína, és nem csak a legfelső kormányzati tisztviselők, hogyan fogadta el a megtestesült intelligencia koncepcióját”.

Kiemelt kép forrása: X.com