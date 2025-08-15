Karikó Katalin: Amerika könyöröghet majd a kínaiaknak vagy Európának, hogy adjanak mRNS-oltásokat

Karikó Katalin Nobel-díjas kutató, az mRNS-vakcinák kifejlesztésének megalapozója egy interjúban arról beszélt, hogy Donald Trump kormánya helytelen politikát folytat azzal, hogy megvonják a pénzt a vakcinafejlesztésektől.

Karikó Katalin bírálta Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter politikáját (a tárcavezető félmilliárd dollárnyi támogatást vont el az mRNS-vakcinák fejlesztésétől). Az Index szerint kutató a Magyar Hangnak adott interjúban azt mondta: a miniszter nem kutató, hanem ügyvéd, ezért a vakcinák elleni döntése mögött minden bizonnyal Kennedy oltásellenessége áll.

Az amerikai tudományos szcéna ezzel egy nagy hibát követ el, ha majd jön a következő pandémia, „akkor Amerika könyöröghet majd a kínaiaknak vagy Európának, hogy adjanak mRNS-oltásokat”

– mondta Karikó Katalin, miközben hozzátette azt is, hogy nem érti, hogy juthatott idáig Amerika, „hogyan válhatott ennyire erőssé a tudományellenesség”.

Mint mondta, mióta Amerikában kormányzati szintre emelkedett az oltásellenesség, szerencsére nem érte támadás vagy negatív élmény őt. Mindig köszönettel és hálával jutalmazzák, de természetesen akadnak olyanok, akik csak az elköltött pénzeket látják, azt nem tudják, mire megy el a sok vagyon. A kommunikáció különösen fontos az emberek és a tudományos világ szereplői között: „El kell mondanunk nekik, hogy mi is közülük valók vagyunk, és nem a pénzért vagy a hírnévért kutatunk, hanem azért, mert hiszünk abban, hogy amit csinálunk, az jó” – mondta Karikó, majd hozzátette, hogy „egyértelmű, hogy a tudományhoz pénz kell”.

Arról is beszélt: sokan hangoztatják, hogy az mRNS-vakcinák súlyosabb mellékhatásokat okoznak, mint a hagyományos oltások, de ez nem igaz. Mint mondta, minden orvosi beavatkozásnak vannak mellékhatásai, így ne lepődjünk meg azon, ha az mRNS-oltás változást idéz elő például a nők menstruációs ciklusában.

„A kérdés csak az, hogy ezek a mellékhatások a kívánt hatáshoz képest tolerálható mértékűek-e, vagy sem”

– fűzte hozzá, hangsúlyozva, hogy a koronavírus elleni mRNS-vakcinák esetében sokkal több a pozitív, mint a negatív hatás.

Karikó Katalin álhírnek titulálta Kennedy azon kijelentését, miszerint a konvencionális vakcinák ellen a kórokozók nehezebben alakítanak ki rezisztenciát. Az influenza elleni oltást is évente újítani kell, mert az influenzavírus gyorsan változik. „Ez a kórokozó jellegzetességeitől függ, nem a vakcina típusától.”

Emellett beszélt arról is, hogy a HIV elleni mRNS-oltás klinikai tesztje is sikeresnek bizonyult, így sok lehetőség rejlik ebben a módszerben. De más betegségek, például hasnyálmirigy-daganat esetében is biztató eredmények születtek az mRNS-vakcinák használatával.

„A tudományt nem lehet leállítani azzal, hogy egy országban megvonják tőle a támogatást”

– összegezte Karikó a véleményét Kennedy döntéséről.

Kiemelt kép: Karikó Katalin magyar biokémikus a philadelphiai Pennsylvaniai Egyetemen 2023. október 2-án, miután Drew Weissman amerikai mikrobiológussal megosztva elnyerte az orvosi-élettani Nobel-díjat. A két tudós az mRNS-alapú oltóanyagok kifejlesztését megalapozó felfedezéseikkel érdemelte ki az elismerést. MTI/AP/Matt Rourke.