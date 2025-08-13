A mesterséges intelligencia felismeri, hogy hány éves felhasználóval van dolga?

A YouTube új, mesterséges intelligenciával működő rendszert vezet be az Egyesült Államokban, amely a felhasználók tevékenysége alapján próbálja megbecsülni életkorukat – függetlenül attól, milyen születési dátumot adtak meg a profiljukban. A cél a kiskorúak védelme, ám a lépés adatvédelmi aggályokat is felvet – írja a Time.

A YouTube az egyik legnépszerűbb online platform az Egyesült Államokban, de nem minden tartalma alkalmas minden korosztály számára. Bár a 18 év alatti felhasználók számára a rendszer korlátozza az erőszakot és meztelenséget tartalmazó videókat, eddig sokan könnyen kijátszhatták ezt egy hamis születési dátum megadásával.

A vállalat most egy mesterséges intelligencia által vezérelt eszközt vezet be, amely a felhasználói tevékenységből – például a keresett és megtekintett videók típusából, valamint a fiók életkorából – következtet az életkorra. Ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy valaki 18 év alatti, automatikusan életkorhoz kötött védelmek lépnek életbe: letiltják a személyre szabott hirdetéseket, aktiválják a digitális jólétet támogató eszközöket (például szünetre vagy lefekvésre figyelmeztető üzeneteket), és korlátozzák a bizonyos típusú tartalmak ismételt megjelenítését.

A korhatáros tartalmakat csak azok láthatják, akikről a rendszer hivatalosan megállapította, hogy 18 év felettiek.

Ha valakit tévesen sorolnak a kiskorúak közé, a felhasználó igazolhatja életkorát hitelkártyával, szelfivel vagy hivatalos okmánnyal – de ennek elutasítása esetén a tinédzsereknek szánt védelmek továbbra is érvényben maradnak.

A Google támogatói fórumán közölték, hogy az új modell korlátozott hatással lehet a tartalomkészítőkre is: például a tinédzserként azonosított feltöltők videói alapértelmezetten priváttá válhatnak, és kevesebb bevételhez juthatnak a személyre szabott hirdetések hiánya miatt.

A változás hátterében növekvő politikai nyomás áll.

Az Egyesült Államokban több állam is szigorítja a kiskorúak online védelmét, és a Kongresszusban újra előterjesztették a kétpárti támogatással bíró „Kids Online Safety Act”, azaz a gyermekek online biztonságáról szóló törvényjavaslatot. Hasonló folyamatok zajlanak világszerte: Ausztrália országos közösségimédia-korlátozást tervez a 16 év alattiak számára, míg az Egyesült Királyságban az „Online Safety Law” már életkor-ellenőrzést ír elő felnőtt tartalmaknál.

Ugyanakkor a lépés komoly aggályokat váltott ki. Az internetes szabadságjogokat védő Center for Democracy & Technology szerint a technológia téves besorolás esetén megfoszthatja a felhasználókat a számukra jogszerűen elérhető tartalmaktól. Egy Change.org petíció, amely szerint az új rendszer „tömeges megfigyelést és adatkontrollt” valósít meg, eddig több mint 68 ezer aláírást gyűjtött.

A kezdeményezés arra figyelmeztet: ha az ilyen rendszerek elterjednek, ritkán tűnnek el – inkább kiterjesztik őket, ami hosszú távon veszélyeztetheti a digitális szabadságot.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)