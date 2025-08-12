4,3 milliárd dollárért kelt el egy sivatagban talált marsi meteorit, a kormány vizsgálatot indított

Egy ritka, Marsról származó meteorit két éve Nigerben bukkant fel, ám idén júliusban már New Yorkban, a Sotheby’s aukcióján talált gazdára 4,3 millió dollárért – írja a BBC . A nyugat-afrikai ország most választ követel: hogyan hagyhatta el a kőzet az országot, és ki profitált az eladásból?

„Arcátlanság! Ez arcátlanság!” – fakadt ki telefonon Paul Sereno professzor Chicagóból. A paleontológus, aki régóta szoros kapcsolatot ápol a Nigeri Köztársasággal, felháborítónak tartja, hogy az ország területén két éve felfedezett, több millió éves marsi meteorit tavaly júliusban egy amerikai aukciósház kalapácsa alá került, és egy ismeretlen vevő vitte el rekordáron (arról, hogy a meteorit miként kerülhetett a Földre, ebben a cikkünkben írtunk korábban).

A 24,7 kilogrammos, NWA 16788 jelű kőzet a valaha talált legnagyobb marsi meteorit a Földön.

A Sotheby’s 4,3 millió dollárért azaz nagyjából más félmilliárd forintért adta el, ám sem a vevő, sem az eladó kilétét nem hozták nyilvánosságra.

Niger kormánya kétségeit fejezte ki az export jogszerűségével kapcsolatban, és vizsgálatot indított az ügyben, felvetve a tiltott nemzetközi kereskedelem lehetőségét.

Az olasz tudományos publikációk szerint a meteoritot 2023. november 16-án találták a Szahara nigeri részén, Agadez régióban, Chirfa-oázistól nyugatra. Egy helyi közösség adta el egy nemzetközi kereskedőnek, majd egy olasz galériába került, ahol kutatók is megvizsgálták. Később Olaszországban kiállították, mielőtt New Yorkba szállították volna, két kisebb darabot pedig további kutatásra visszatartottak.

A Sotheby’s szerint minden export és szállítás az előírásoknak megfelelően zajlott. Niger ugyanakkor 1997 óta rendelkezik örökségvédelmi törvénnyel, amely a „mineralógiai leleteket” is védi, bár a „meteorit” kifejezés nem szerepel benne. A kormány elismerte, hogy nincs kifejezett szabályozása a meteoritokra, ami tovább bonyolítja a helyzetet.

Sereno professzor, a NigerHeritage alapítója szerint a meteorit a nemzeti örökség része, és vissza kellene kerülnie az országba.

Egy Niamey-ben tervezett múzeumban szeretnék bemutatni az ilyen jellegű természeti kincseket. A professzor úgy véli, a Sotheby’s-ügy fordulópont lehet, amely rávilágít az afrikai országokból származó tudományos és kulturális értékek vitatott exportjára.

A marokkói geológus, Hasnaa Chennaoui Aoudjehane tapasztalatai szerint a meteoritok „elszivárgása” a térségből régóta fennálló probléma. Szerinte ezek a kövek nemcsak tudományos szempontból értékesek, hanem a nemzeti identitás részét is képezik – és ez az, amit a Nigerben talált marsi meteorit története újra előtérbe helyezett.

Kiemelt kép: Bemutatták a Földön ismert legnagyobb, feltételezetten a Marsról származó ásványdarabot a Sotheby’s aukciós ház New York-i kiállítótermében (Fotó: MTI/EPA/Sarah Yenesel)