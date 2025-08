Magyar diákok nyerték a legnívósabb technológiai versenyt Hongkongban

A Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola diákjai állhattak a dobogó legfelső fokára a világ egyik legnívósabb technológiai versenyén, a FIRST® LEGO® League 2024/2025-ös nemzetközi döntőjén, megelőzve a világ több mint hatezer csapatát – közölte a Mészáros Csoport által létrehozott High-Tech Suli Program kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a magyar diákcsapat,

a Keresztúri Ninjagók nem ismeretlen a hazai robotikaversenyek világában.

A magyar döntőben már korábban is bizonyítottak, nemcsak technikai tudásukkal, de csapatszellemükkel is. Motiváció díjat kaptak, ami a pozitív hozzáállásukat és inspiráló együttműködésüket ismeri el. Ez a lendület segített kvalifikációt szerezni a nemzetközi döntőbe és repítette őket egészen Hongkongig, ahol a világ 415 legjobb csapata közül ők bizonyultak a legjobbnak saját kategóriájukban – először a magyar versenytörténelemben. Kiemelték, hogy

a siker mögött évek kitartó munkája, tudatos pedagógiai támogatás és egy jövőbe mutató oktatási program, a High Tech Suli áll.

A program 2021 óta működik az ország több iskolájában, és célja, hogy a digitális technológia ne csak látványosság, hanem valódi tanulási eszköz legyen a mindennapi oktatásban.

A bodrogkeresztúri iskola az elsők között csatlakozhatott a Mészáros Csoport által létrehozott High Tech Sulihoz, így már több mint négy éve működik náluk a terem, amely nemcsak LEGO robotokkal, 3D nyomtatókkal, lézervágóval vagy mikro:bit-tel van felszerelve, de a program módszertanilag is támogatja a tanárokat. A pedagógusok féléves képzéseken tanulják meg, hogyan integrálják ezeket az eszközöket úgy, hogy az önálló gondolkodást, a problémamegoldást és a kreativitást is fejlesszék – írták. Közölték, a FIRST LEGO League nem csak robotverseny, hanem egy komplex, STEM fókuszú (tudomány-technológia-mérnöki-matematika) kihívás, amely egyszerre kér számon mérnöki tervezést, programozást, csapatmunkát és társadalmi felelősségvállalást is.

Az, hogy egy magyar csapat ilyen eredményt ért el, nemcsak diákjaik kivételes tehetségét, hanem a tanárok és mentorok szakmai elkötelezettségét is dicséri.

A verseny idei témája, a SUBMERGED (Alámerülés) arra ösztönözte a tanulókat, hogy elhagyják a szárazföldet, és merüljenek alá a tenger alatti világba, ahol az óceán különböző övezeteit fedezhetik fel. Gyakorlati tervezés, kutatás és felfedezés révén megismerhetik a tengeri ökológia alkalmazását, valamint a tudományos és technológiai megközelítéseket. Kreativitás és technológia segítségével hívják fel a figyelmet az óceánok kiemelkedő szerepére!

A magyar csapat sikere kapcsán arra is felhívták a figyelmet, hogy ez az eredmény nemcsak egy hatalmas győzelem, hanem mérföldkő is a hazai digitális oktatás és tehetséggondozás történetében. A résztvevő diákok számára életre szóló élmény és komoly lökés lehet a pályaválasztásban – legyen szó mérnöki, informatikai vagy éppen tanári karrierről. A Keresztúri Ninjagók sikere jól mutatja, hogy következetes munkával, elkötelezett pedagógusokkal és a jövő készségeinek fejlesztésével egy kis iskolákból is lehet nemzetközi sikert elérni – olvasható a közleményében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)