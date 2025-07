Kapu Tibor élőben búcsúzott a Nemzetközi Űrállomástól: „Magyarország visszakerült a világűr térképére”

A NASA hivatalos közösségi oldalán követhető élő közvetítésben Kapu Tibor és társai összefoglalták, milyen eredményeket értek el a küldetés során, és megosztották legemlékezetesebb pillanataikat.

A magyar űrhajós beszédében hangsúlyozta: „Magyarország visszakerült a világűr térképére.”

Kapu Tibor kiemelte, hogy rengeteg tudományos munka folyt az ISS fedélzetén, folyamatosan egyre jobb képeket készítettek a Földről, de a küldetés során vidám, vicces videók is születtek. „Sokan büszkék voltak ránk a helyszínen. Kollégák és munkatársak szurkoltak nekünk, gyerekeket töltött el izgalommal, amit csináltunk. Barátokat szereztünk” – fogalmazott a magyar kutatóűrhajós.

„Megcsináltuk. Valóra váltottuk a leírtakat. Emberek voltunk, akik a Nemzetközi Űrállomáson, a tudomány nevében működtek együtt – hatékonyan, békében, közös céllal. Nagyszerű küldetés volt és mi élveztük a legjobban. Ennek a küldetésnek az eredménye és hatása sokkal-sokkal nagyobb lesz annál, mint amit tudományos szempontból elérünk. Most hazatérünk, és elmondjuk: ilyen dolgok igenis lehetségesek – még kisebb országok számára is” – zárta beszédét.

„Kedves magyarok, ha bár erősen korlátozott volt a hozzáférésem az otthoni hírekhez az elmúlt három hétben, úgy hallottam, hogy sok minden történt, és sok minden változott. Én annyit el tudok mondani, hogy itt mi történt, az űrállomás fedélzetén az elmúlt három hétben. Rengeteg munka, rengeteg tudomány, rengeteg ötlet, rengeteg kitartás történt annak érdekében, hogy ezt a programot sikerre vigyük. Nagyon remélem, hogy annyira büszkék vagytok rám és a programra, mint amennyire én büszke voltam a kutatóinkra” – fogalmazott Kapu Tibor.

A magyar űrhajós kiemelte az ország előrelépését tudományos területeken: „Magyarország az elmúlt hetekben visszakerült a világűr térképére és higgyétek el, ez innen fentről nagyon jól látszik és az elmúlt hetekben Magyarország éveket lépett előre olyan területeken, mint a biológia, dozimetria, táplálkozástudomány, termékfejlesztés és még sorolhatnám.”

Kapu Tibor személyes küldetésként jelölte meg a HUNOR Program folytatását: „Az én személyes célkitűzésem és kívánságom, hogy a HUNOR Program egy valami hatalmasnak legyen a kezdete és azért, hogy ez megtörténjen, én arra szeretnék mindenkit kérni, hogy higgyen abban, hogy mi, magyarok képesek vagyunk olyan dolgokra, mint amit az elmúlt három hétben elértünk.”

„Ezért ha a gyerek táncolni akar, akkor menjen táncolni, ha a gyerek sakkozni akar, akkor menjen sakkozni, de ha anya azt mondja, hogy tévé csak a házi után van, akkor tessék megcsinálni a házi feladatot és csak azután tévézni. Mert mi, magyarok már megmutattuk az olimpiákon is, világbajnokságokon és most a világűrben is, hogy képesek vagyunk szinte a lehetetlenre is. És nemcsak a világűrben van szükség ilyen tehetségekre, hanem az élet minden területén” – tette hozzá.

„Úgyhogy ezúttal most hazamegyünk, és megígérem, hogy elmesélek mindent, ami az elmúlt három hétben történt, de csak akkor, ha ti is elmesélitek, hogy milyen volt ezt a küldetést végignézni Magyarországról, az otthonunkról. Odahaza találkozunk!”

– fogalmazott Kapu Tibor.

Kiemelt kép: Az Axiom Space képén Kapu Tibor űrhajós, Peggy Whitson amerikai, Subhansu Sukla indiai, és Slawosz Uznanski-Wisniewski lengyel asztronauta, az Axiom-4 küldetés tagjai a Föld körül keringő Nemzetközi űrállomás személyzetének tagjaitól búcsúznak 2025. július 13-án, a visszaindulásuk előtti napon (Fotó: MTI/AP/Axiom Space)