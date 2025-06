Megvan a bejelentés, magyar idő szerint ekkor lőhetik fel Kapu Tiborékat a Nemzetközi Űrállomásra

Egy nemrég megjelent közlés szerint magyar idő szerint június 22-én vasárnap, a délelőtti órákban történhet meg az Axiom Mission 4 indítását a Nemzetközi Űrállomásra, amelyek résztvevője Kapu Tibor is.

Az Axiom Space oldalán megjelent frissítés szerint 2025. június 22-én, vasárnap ottani idő alapján hajnali 3:42-kor, magyar idő szerint 9:42-kor lőhetik fel a Kapu Tibort is soraiban tudó Axiom-! misszió űrhajóját a Nemzetközi Űrállomásra. A hivatalos honlapon a júniusban már korábban hírül adott időpontokhoz hasonlóan a „tervezett” minősítés jelent meg, és nem a „korábban mint”. A NASA még szerdán frissítette az időpontot, akkor már azt közölte az amerikai űrügynökség, hogy a legénység legkorábban június 22-én indulhat. A NASA azt is közölte, hogy a javítási munkálatok után felülvizsgálja az űrállomás állapotát.

Korábban már június 19. is szerepelt lehetséges dátumként, de az akkor eltolódott, ahogy több más, június közepére tervezett időpont is. A hirado.hu arról is hírt adott, hogy Kapu Tibor űrrepülését a helyszínről tudósítja a közmédia. Az M1 aktuális csatorna és a Kossuth Rádió élő közvetítéssel és helyszíni riportokkal dokumentálja a misszió minden mozzanatát, amelyhez kapcsolódóan több interjú is látható a Kossuth Rádió hivatalos közösségi média oldalán, köztük Ferencz Orsolya, Farkas Bertalan és Gyurta Dániel megszólalásaival.

Ferencz Orsolya, a külgazdasági és külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa Floridában adott interjút a Kossuth Rádiónak, ahol Kapu Tibor felbocsátását személyesen kíséri figyelemmel. A szakpolitikus kiemelte, hogy az űrkutatás nemcsak stratégiai, hanem inspirációs jelentőséggel is bír: „Ha egy ország tudásalapú társadalmat akar építeni, akkor az olyan szektorokkal kell foglalkoznia, mint az űr”– mondta el Balog Tamásnak a miniszteri biztos. Ferencz Orsolya méltatta a HUNOR Programot, amelynek keretében Kapu Tibort kiválasztották. Hangsúlyozta, Tibor kiválóan teljesített minden felmérésen, és biztos abban, hogy később is helyt áll: „Egy fantasztikus fiatalember, akit mindannyian nagyon féltünk, de tudjuk, hogy jól válogattunk.” A miniszteri biztos szerint a program vonzereje egyre nő, és a jövőben ezrek jelentkeznének, ha újra lenne rá lehetőség.

A magyar űrkutatás történetének másik ikonikus alakja, Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós is megszólalt a Kossuth Rádióban. Ő 1980-ban vett részt az Interkozmosz programban, most pedig mentorként és támogatóként követi Kapu Tibor misszióját. „Nem sok választ el bennünket a fellövéstől” – fogalmazott Farkas Bertalan, szerint a világűrben töltött idő nemcsak szakmailag, de érzelmileg is életre szóló élmény lesz Tibor számára: „Nagyapakorában úgy emlékszik majd vissza erre, mint ahogy én szoktam.”

Kiemelt kép: Az Axiom Space képén Subhansu Sukla indiai, Peggy Whitson amerikai, Slawosz Uznanski-Wisniewski lengyel űrhajós és Kapu Tibor űrhajós (b-j) (Fotó: MTI/AP/Axiom Space)