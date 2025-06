Mark Zuckerberg szuperintelligens mesterséges intelligenciát fejleszt

Egyre élesedik a verseny a mesterséges intelligencia fejlesztésében: Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója most új szintre emeli a tétet. A techóriás új, kifejezetten az általános mesterséges intelligencia fejlesztésére szakosodott kutatócsapat felállításán dolgozik.

Mark Zuckerberg, a Meta milliárdos vezérigazgatója, új szakértői csapatot állít fel az úgynevezett mesterséges általános intelligencia (AGI), vagyis az emberi képességekkel vetekedő vagy azokat meghaladó gépek létrehozására – írja a Reuters a Bloombergre hivatkozva.

Zuckerberg célja nem kevesebb, mint egy ilyen szuperintelligencia létrehozása .

A Meta terveit jelentősen megerősíti, hogy több mint tízmilliárd dolláros befektetést eszközölt a Scale AI mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatba. A cég alapítója, Alexandr Wang várhatóan csatlakozik is Zuckerberg új csapatához, miután a megállapodás hivatalosan is lezárul.

A Bloomberg arról számolt be, hogy a Meta-vezér mintegy ötven főt toborozna a kutatás élére, köztük egy új mesterségesintelligencia-vezetőt is.

A hirtelen irányváltás hátterében részben a Llama 4 nyelvi modell teljesítményével kapcsolatos csalódottság állhat.

A Meta egyik legfrissebb nagy méretű nyelvi modellje sem teljesítményében, sem fogadtatásában nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A The Wall Street Journal információi szerint a cég nemrég elhalasztotta új, Behemoth kódnéven fejlesztett mesterséges intelligencia modelljének piacra dobását is, mivel a belső tesztek elvégzésekor aggodalmak merültek fel a rendszer képességeivel kapcsolatban.

Nem a Meta az egyetlen technológiai nagyvállalat, amely az emberi szintű intelligenciát célzó fejlesztésekre koncentrál. Az OpenAI kutatólaboratórium, az Anthropic mesterségesintelligencia-cég és más riválisok is egyre nagyobb forrásokat mozgósítanak az AGI elérésére – nem csupán technológiai, de pénzügyi oldalról is, újabb és újabb befektetők bevonásával.

A mesterséges intelligencia fejlesztése tehát új fázisba lépett: a hangsúly immár nem csupán a produktivitást támogató eszközökön van,

hanem azon, hogy ki építi meg először azt az intelligens rendszert, amely a jövő tudását és talán a társadalmi működést is alapjaiban változtathatja meg.

Kiemelt kép: Mark Zuckerberg a Facebook internetes közösségi portál társalapítója, a Meta vezérigazgatója (Fotó: MTI/EPA/Jiji Press)