Lenyűgöző látványt nyújtott az éjjeli eperhold – KÉPEK

Az elnevezés eredetét az Old Farmer’s Almanac szerint az adja, hogy Észak-Amerikában júniusban kezdődik az eperszüret. A különböző holdfázisokat gyakran az évszakokhoz köthető jelenségekről nevezik el – ahogyan például a májusi „Virágzó Hold” is a tavaszi virágzásra utal – írja a Time.

Anybody see the strawberry moon tonight? I thought I was going to miss it because it was cloudy and smoky, but it came through for me.

Good night my friends! pic.twitter.com/AOp8khJA6r

— Ken Anderson (@andyatc51) June 12, 2025