Kapu Tibor fellövése: exkluzív interjúkat készített a „rakéta mellől” a Kossuth Rádió

Kapu Tibor történelmi jelentőségű űrrepülését a helyszínről tudósítja a közmédia. Az M1 aktuális csatorna és a Kossuth Rádió élő közvetítéssel és helyszíni riportokkal dokumentálja a misszió minden mozzanatát, amelyhez kapcsolódóan több interjú is látható a Kossuth Rádió hivatalos közösségi média oldalán, köztük Ferencz Orsolya, Farkas Bertalan és Gyurta Dániel megszólalásaival.

„A mi dolgunk, hogy megnyissuk a lehetőség kapuit” – Ferencz Orsolya az űrkutatás jövőjéről

Ferencz Orsolya, a külgazdasági és külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa Floridában adott interjút a Kossuth Rádiónak, ahol Kapu Tibor felbocsátását személyesen kíséri figyelemmel. A szakpolitikus kiemelte, hogy az űrkutatás nemcsak stratégiai, hanem inspirációs jelentőséggel is bír: „Ha egy ország tudásalapú társadalmat akar építeni, akkor az olyan szektorokkal kell foglalkoznia, mint az űr”– mondta el Balog Tamásnak a miniszteri biztos. Ferencz Orsolya méltatta a HUNOR Programot, amelynek keretében Kapu Tibort kiválasztották. Hangsúlyozta, Tibor kiválóan teljesített minden felmérésen, és biztos abban, hogy később is helyt áll: „Egy fantasztikus fiatalember, akit mindannyian nagyon féltünk, de tudjuk, hogy jól válogattunk.” A miniszteri biztos szerint a program vonzereje egyre nő, és a jövőben ezrek jelentkeznének, ha újra lenne rá lehetőség.

Farkas Bertalan: „Egy ilyen szituációban elengedhetetlen a mentális felkészülés”

A magyar űrkutatás történetének másik ikonikus alakja, Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós is megszólalt a Kossuth Rádióban. Ő 1980-ban vett részt az Interkozmosz programban, most pedig mentorként és támogatóként követi Kapu Tibor misszióját. „Nem sok választ el bennünket a fellövéstől” – fogalmazott Farkas Bertalan, szerint a világűrben töltött idő nemcsak szakmailag, de érzelmileg is életre szóló élmény lesz Tibor számára: „Nagyapakorában úgy emlékszik majd vissza erre, mint ahogy én szoktam.” Az űrutazás legnagyobb kihívásai között a mentális terhelést említette, emellett különleges emléket is megosztott: a TV Maci – az Axiom-4 misszió meglepetésvendége – újra az űrbe jut Kapu Tiborral, ahogy annak idején vele is. „Akik 1980-ban gyerekek voltak, most a saját gyerekeiknek mesélik tovább ezt a csodás történetet.”

Gyurta Dániel: „Tibor mindent megfelelően elvégzett és megcsinált”

A felkészülés fizikai oldala legalább olyan fontos, mint a szellemi és pszichológiai felkészítés. Erről beszélt Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, aki a HUNOR Program sportszakmai tanácsadójaként másfél éve dolgozik együtt Kapu Tiborral. Gyurta Dániel szerint a felkészülés egy összetett folyamat, amelyben az úszásnak is kiemelt szerep jutott, még akkor is, ha Tibor nem rajongott érte. „Az úszás nagyon hasonló ahhoz a súlytalan közeghez, ami rá vár az űrben. Fontos a vázizomzat fejlesztésében, és speciális módon készíti fel a testet.” Az olimpikon örömét fejezte ki, hogy végigkísérhette Tibor útját a felkészüléstől a fellövésig: „Örülök, hogy végig tudtam vele csinálni a másfél évet.”

Kiemelt kép: Falcon 9 hordozórakéta indulás előtt a floridai Cape Canaveral űrrepülőtéren 2025. június 10-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)