Nem csak Kapu Tibor repül az űrbe – vele lesz még egy híres magyar is

Történelmi esemény előtt áll a magyar űrkutatás: várhatóan június 10-én Kapu Tibor űrhajós elindulhat a világűrbe, ezzel új fejezetet nyitva hazánk űrtörténetében. Azonban nem egyedüli magyarként tölt majd két hetet az űrállomáson, egy rutinos társa is lesz, az, aki már az első magyar űrhajóst, Farkas Bertalant is kísérte: vele tart az ikonikus TV Maci is, aki így immár másodszor lehet része űrutazásnak.

A start tervezett időpontja június 10., az eseményt élőben közvetíti az M1 aktuális csatorna, ahol már a déli híradót követően minden részletét megismerhetik a felbocsátásnak. Kapcsolnak Kapu Tibor szülővárosába, Nyíregyházára, Washingtonból a NASA központból Náray Balázs jelentkezik, a felbocsátás helyszínéről, a Kennedy Űrközpontból pedig Joó Csaba tudósít. A Kossuth Rádióban 13 óra után indul az élő műsor. Az itthoni stúdióban Horváth Ágnes várja a hallgatókat, a helyszínről pedig Balog Tamás tudósít. Mindkét műsorvezető két éve követi nyomon az Irány az űr! című műsorban a felkészülést, így széles körű szakmai tudásukkal és szakértő vendégekkel egészítik ki a történelmi pillanatot. Hazánk televíziózásának egyik legismertebb figurája, a generációk óta ismert alvásra bíró bábfigura, jelképesen képviseli majd a magyar kultúrát az űrben. A plüss TV Maci egyfajta kabalaként kíséri Kapu Tibort a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), szimbolizálva a magyar nézők és gyerekek támogatását, valamint a múlt és a jövő összekapcsolását. Nem ez lesz az első alkalom, hogy a TV Maci elhagyja a Földet. Az eredeti bábfigura 1980-ban már egyszer járt az űrben: Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós vitte magával, hogy hazánk kulturális szimbóluma ott is jelen lehessen. Ez a hagyomány most folytatódik Kapu Tibor küldetésével. A magyar űrmisszió tehát nem csupán technológiai szempontból jelentős, hanem kulturálisan is üzenetet hordoz: bár az űr távoli és idegen világ, egy kis darab Magyarország – egy jól ismert mosolygó maci formájában – ott lesz vele. Kapu Tibor és a TV Maci útját a Földről lelkesen követi és szurkolva támogatja a közmédia több ismert műsorvezetője: a többi között Somossy Barbara, Forró Bence, Rátonyi Kriszta és Hajdú Tibor, akik személyes üzenetekkel köszöntötték az űrhajóst és kabalatársát. Kapcsolódó tartalom Kapu Tibor egy hét múlva indulhat a Nemzetközi Űrállomásra A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a négyfős csapat 14 napot tölt majd a Nemzetközi Űrállomáson.