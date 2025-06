Farkas Bertalan a helyszínről követi Kapu Tibor felbocsátását

Negyvenöt évvel Farkas Bertalan történelmi űrutazása után, ismét egy magyar számára nyílik út az űrbe. A nyugállományú dandártábornok a közmédia Családi kör című műsorának vendégeként mondta el, volt lehetősége részt venni a magyar kutatóűrhajósok felkészítésében, és ott lesz a felbocsátáskor is. A műsorban elárulta, mit tanácsol Kapu Tibornak.

1980. május 26-án indult a világűrbe az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan, aki 45 évvel később, a történelmi nap évfordulóján vehette át a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét. Az elismerés apropóján a Duna délutáni magazinműsorának vendégeként árulta el, ő azóta minden évben újra felidézi, és átéli azokat a pillanatokat. Elmondta azt is, hogy hasonlóan a Hunor programhoz, őt is körülbelül 220-240 jelentkező közül választották ki, a kétéves kiképzés azonban Csillagvárosban történt, az akkori Szovejtunióban, míg Kapu Tibor és Cserényi Gyula az amerikai protokoll szerint készült fel.

„Boldog vagyok, hogy segíthettem munkájukat azzal, hogy részt vettem a felkészítésben. Egy hónapja találkoztam velük Houstonban, és kimegyek a startra is. Arra biztatom Tibort, hogy ne izguljon és az űrutazás minden pillanatát élje meg és raktározza el magában, hátha később nem adódik újabb lehetősége, hogy a világűrbe jusson. Tartalékosának, Gyulának pedig azt kívántam, hogy Tibor után a következő magyar űrhajósra ne kelljen újabb 45 évet várni” – mondta Farkas Bertalan. A nyugállományú dandártábornok azt is elárulta, ő maga is nagyon szeretett volna ismét részese lenni egy űrutazásnak.

A második magyar kutató-űrhajós, Kapu Tibor küldetése várhatóan június 8-án indul a floridai Kennedy Űrközpontból. A közmédia aktuális csatornája az M1 és a Kossuth Rádió is tematikus műsorfolyammal készül a felbocsátás tervezett napjára, amelyben nemcsak a rakétaindítást követhetik élőben a nézők és a hallgatók, hanem betekintést nyerhetnek az űrhajós kiképzés kulisszái mögé és szakértői elemzések segítségével megérthetik az űrmisszió technikai hátterét is. A közmédia több kameraállással, élő kapcsolásokkal, valamint rádiós és televíziós közvetítéssel is követi az eseményt – így a magyarok szinte úgy érezhetik majd, mintha ott lennének a rakéta mellett.

Kiemelt kép: Farkas Bertalan (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)