Tíz híján 100 – 90. születésnapján köszönti Juhász Árpád geológust a közmédia

Az indiánok Kóborló farkasnak, a szuahéliek Babunak nevezték el, míg Magyarországon a legtöbben a geológia első számú szakértőjét Árpi bácsinak szólítják. Juhász Árpád, a hazai természettudományos ismeretterjesztés egyik legjelentősebb alakja június 1-jén ünnepli 90. születésnapját, amely alkalomból a közmédia több csatornája tiszteleg portréműsorokkal életműve előtt.

Több évtizedes, expedíciókban gazdag életpályája során csaknem a felét látta a Föld országainak, közben gyakran keveredett veszélyes kalandokba, kutatásaiból és úti élményeiből húsznál is több könyvet írt. Kis túlzással, évtizedeken át nem készült ismeretterjesztő és oktató műsor a Magyar Televízióban nélküle, az ikonikus Delta című tudományos híradó főszerkesztője is volt 1986-tól egy évtizeden át. Egy korábbi beszélgetésben bevallotta, hiányérzete csak amiatt van, hogy az Antarktiszra 100 dollár híján nem jutott el. Mint mondja, e megvalósulatlan álommal meg kell tanulnia együtt élnie, mert a kora miatt már nem utazna el olyan messzire.

A hazai természettudományos ismeretterjesztés egyik legjelentősebb alakja – akiknek 2021 óta egy kisbolygó is viseli a nevét – június 1-jén tölti be 90. életévét. Születésnapján az M5, a Duna World és a Kossuth Rádió is műsorokkal köszönti a Pro Natura-díjas, a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett geológust.

A Duna World június 1-jén 11:15-től tűzi műsorára a Szerelmes földrajz című ismeretterjesztő magazin 2010-ben, Juhász Árpáddal, a „kóborló évmilliomossal” forgatott adását. A műsorban megismerhetik a geológust, aki évtizedek óta népszerűsíti a természettudományokat televízióban, rádióban, könyvekben, újságcikkekben, közéleti szerepvállalásai során. Pécsett született, ám öt éves kora óta Budapesten él, így meghatározó élményei a budai hegyekhez és a Pilishez kötik, míg gyökerei – édesapja révén – Aggtelekhez. Ezeket a helyszíneket járja be a geológus szemével a Duna Worldön látható Szerelmes földrajz.

Az M5 kulturális csatorna portréműsorral ünnepli Juhász Árpádot születésnapján, 15:30-tól A Nagyok kétrészes epizódját láthatják, amelyben Ugron Zsolna író beszélget az ünnepelttel.

Juhász Árpád rendszeres házigazdája a Kossuth Rádió Az este című műsorának, amelynek ezúttal nem kérdezője, hanem kérdezettje lesz. A vele készülő adást június 23-án 19 órától hallhatják a Kossuth Rádióban, születésnapja alkalmából a pedig a Nagyok című portréműsor korábbi, 2021-es beszélgetését hallhatják ismét június 2-án, hétfőn 19:30-tól.

Kiemelt kép: MTVA/Csöndör Kinga