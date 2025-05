Már gyerekkorában űrsiklóval játszott Kapu Tibor

Eredetileg vadászpilóta szeretett volna lenni a második magyar nemzeti kutatóűrhajós, de minden érdekelte, aminek szárnya van. Kapu Tibor a HUNOR Magyar Űrhajós Programba az utolsó pillanatban jelentkezett, azonban nem tette hiába: hamarosan az űrből tekinthet a Földre, ugyanis egy hosszadalmas kiválasztási folyamatot követően őt választották ki hazánk kutatóűrhajósának. Kapu Tibor így hamarosan magyar kísérleteket valósíthat meg a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén. A kutatóűrhajós számos további érdekességet árul el magáról az M1-en június 2-án este látható Jó Világ – Magyar az űrben című riportfilmben.

A Jó Világ című, hétfő esténként az M1-en jelentkező riportműsor június 2-i adása a végtelenbe és tovább repíti a nézőket. A 19:30-as Híradó után kezdődő Jó Világ, a műsorvezető Joó Csaba exkluzív helyszínen, Floridában, a második magyar nemzeti űrhajóssal készített riportját mutatja be. Miközben megismerhetik a történelmi léptékű űrutazás hátterét és jelentőségét, Kapu Tibor elárulja, zenélni mindenképpen szeretne küldetése alatt, hiszen gitár is van a Nemzetközi Űrállomáson. További meglepetésekkel is készül, amit egy egész ország fog izgatottan figyelni, ő pedig azt a pillanatot is nagyon várja, amikor először meglátja az űrből a Kárpát-medencét. „Az űrállomásnak van egy Cupola nevű modulja, ahonnan le lehet tekinteni a Földre. Volt egy űrhajós, aki azt tanácsolta, menjek oda és másfél órán keresztül csak úgy kémleljem a Földet, mert pont annyi időbe telik, amíg egyszer körbeérünk” – árulja el Kapu Tibor Joó Csabának a riportban, amelyben gyerekkori álmaiba is beavatja a nézőket.

Megtudhatják még, hogy gyerekkorában volt egy játék űrsiklója, bár később inkább vadászpilóta szeretett volna lenni. „A repülés mindig foglalkoztatott. Édesapámat minden olyan jármű érdekelte, aminek kereke van, engem pedig minden, aminek szárnya van. Ebben hasonlítunk és különbözünk is egyszerre” – meséli az interjúban, kitérve arra is, bár már korábban értesült a HUNOR felhívásáról, azt csak a határidő lejárta napján pályázta meg.

A történelmi küldetést végigkövető Jó Világ – Magyar az űrben című kisfilmet június 2-án mutatja be az M1, június 4-én este pedig egy vágatlan exkluzív interjút is műsorára tűz. Ezt követően legközelebb várhatóan már az űrhajó „mellől”, a floridai Kennedy Űrközpontból jelentkezik a műsor, hogy végig kísérje a következő magyar űrhajós felbocsátásának pillanatait, amelyet a Kossuth Rádióban is nyomon lehet majd követni.

A Jó Világ nemcsak a televízióban, hanem online platformokon is elérhető. Friss videók, interjúrészletek és háttéranyagok a Facebookon és a TikTokon, továbbá a műsorhoz kapcsolódó extra tartalmak a YouTube-on is elérhetők.​

Jó Világ – hétfő esténként a 19:30-as Híradó után az M1-en. Jó Világ – Magyar az űrben – a riport június 2-án este, majd a vágatlan exkluzív interjú június 4-én este az M1-en.

Kiemelt kép: MTVA