Önvezető taxik állnak forgalomba Németországban, tesztutasokat keresnek hozzájuk

Szerdától Németországban először fognak önvezető taxik közlekedni Hessen déli részén a közutakon.

A „KIRA” névre keresztelt szolgáltatás egy kísérleti projekt, amely mögött a Deutsche Bahn és a Rajna-Majna Közlekedési Szövetség áll, a német közlekedési minisztérium több mint 2 millió eurós támogatásával – írta közösségi oldalán a KRESZváltozás. A robotaxik Nio ES8 típusú elektromos autók, amelyekben egy Mobileye önvezető rendszer működik – de a tesztidőszak alatt még bent ül egy biztonsági sofőr is.

A járműveket egy appon keresztül lehet rendelni, hasonlóan az Uberhez vagy a Bolthoz, és céljuk, hogy rugalmasabbá tegyék a tömegközlekedést főként a külvárosi térségekben. A projekt jelenleg tesztutasokat keres, akik akár ingyen is kipróbálhatják a szolgáltatást. A DB nem csak itt próbálkozik autonóm járművekkel: Hamburgban már zajlott hasonló teszt, Herfordban kisbuszt is bemutattak, és júliustól egy önvezető busz is indul.