Kilencvenéves korában elhunyt Neumann János lánya, aki kiteljesítette édesapja életművét

Kilencvenéves korában elhunyt Marina Von Neumann Whitman, az ismert magyar matematikus, Neumann János lánya – tájékoztatta a Neumann János Egyetem az MTI-t.

Kiemelték, hogy a május 20-án elhunyt Marina von Neumann Whitman kiteljesítette édesapja életművét, és kivételesen sikeres életpályát futott be.

Hozzátették, hogy

rengeteget tett a magyar-amerikai kapcsolatok javítása érdekében.

Saját jogán vívta ki az elismerést, feljutott az amerikai politika, közigazgatás, tudományos élet, üzleti világ legfelsőbb csúcsaira.

Marina von Neumann Whitman (Kép forrása: Facebook)

Számos helyen első nőként ért el átütő sikert. Tagja volt például a Nixon amerikai elnök mellett működő háromtagú gazdasági tanácsadó testületnek, és alelnökként dolgozott az autóipari óriásvállalatnál, a General Motorsnál – írták a közleményben.

Kitértek arra is, hogy Marina von Neumann Whitmannak fontos szerepe volt a modern kori magyar történelem két eseményében is. Az amerikai külügyi bizottság titkáraként

aktív szerepet játszott abban, hogy az Egyesült Államok visszaadta Magyarországnak a Szent Koronát,

továbbá a General Motors alelnökeként részt vett abban a döntésben, amelynek eredményeként megvalósult Magyarország első jelentős amerikai ipari befektetése, a szentgotthárdi autó- és motorgyár beruházása – emlékeztetett az egyetem.

A Neumann János Számítógéptudományi Társaság honlapján közzétett megemlékezés szerint Marina von Neumann Whitman a Columbia Egyetemen tanult, ahol 1962-ben közgazdaságtanból doktorált. Tudományos pályafutását a Pittsburghi Egyetemen kezdte, ahol a közgazdaságtan közszolgálati professzora lett. 1972-ben ő lett az első nő, akit az elnök gazdasági tanácsadói testületébe neveztek ki. 1987-ben a General Motors (GM) vezető közgazdászaként alkalmazták, majd

ő lett az első nő, aki a GM-csoport alelnöki szintjére emelkedett.

Számos vezető multinacionális vállalat, bank, valamint kutatási és politikai intézmény igazgatótanácsában is helyet kapott, köztük az Institute for Advanced Study és a Harvard Egyetem igazgatótanácsában. Pályafutását a Michigani Egyetem Ross School of Business és a Gerald R. Ford School of Public Policy professzoraként fejezte be.

Pályafutása során

számos olyan fiatal nőnek volt mentora, aki az ipar és a közpolitika hagyományosan férfiak által dominált területeire akart betörni.

Három nemzetközi közgazdasági könyv, valamint A marslakó lánya című, életéről és neves édesapjáról szóló memoár szerzője.

Kiemelt kép forrása: Marina von Neumann Whitman közösségi oldala