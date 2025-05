Szivárványt fotózott a világűrben a NASA

A NASA különleges képet tett közzé: először sikerült szivárványszínű fotót készíteni az űrben. A lenyűgöző látványt három műszer felvételeinek egyesítésével állították össze a nemrég elindított PUNCH-misszió keretében.

Ez az első alkalom, hogy az amerikai űrügynökség ilyen színes panorámaképet közöl az égboltról – a fotón az űr mélye ragyog a szivárvány minden árnyalatában.

A PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere – Polariméter a korona és a helioszféra egyesítésére) nevű küldetés célja, hogy új részleteket tárjon fel a Nap koronájáról – vagyis a Nap külső légköréről – és annak mozgásáról a Naprendszeren belül. A BBC News szerint a kutatók különösen arra kíváncsiak, hogyan alakul át a napkorona napszéllé, azaz a folyamatosan kiáramló töltött részecskék áramlatává.

A misszióban használt három műszer különböző hullámhosszon és szögből készített felvételeket, melyeket kombinálva jött létre ez a látványos, szivárványszerű kép.

A kutatók remélik, hogy a PUNCH adatai segítenek jobban megérteni a Nap és a bolygók közötti bonyolult kapcsolatot, valamint előre tudják jelezni a naptevékenység hatásait, például a földi kommunikációs rendszerekre gyakorolt befolyását. A NASA közlése szerint a most közzétett kép nemcsak tudományos szempontból értékes, de látványával az űrkutatás szépségére is emlékeztet.

Szivárvány eső nélkül?

A BBC a közösségi oldalára feltöltött videóban magyarázta el, hogyan lehetséges szivárvány létrejötte az űrben eső nélkül.

Nos – mint a videóban elhangzik – a válasz a polarizált fényben rejlik. Ez olyan fény, amelyet az űrben lebegő részecskék különböző irányokba szórtak szét, és ez hozza létre a szivárványszerű hatást. Ezek az új ismeretek segíthetik a tudósokat abban, hogy jobban megértsék a Nap Naprendszerünkre gyakorolt hatásait – a napszelektől egészen a napkitörésekig.

