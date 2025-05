Feltárult a vörösmacskák genetikai rejtélye: új kutatás világít rá a különleges szőrzet titkára

Garfield, Csizmás Kandúr vagy épp Toulouse az Arisztokratákból – ezek a legendás karakterek mind vörös bundájukkal váltak emlékezetessé, ám a narancsszínű macskák nemcsak kulturális ikonok, hanem genetikai szempontból is különlegesek. Egy friss tudományos áttörés most végre választ ad arra a kérdésre, amely hosszú ideje foglalkoztatta a kutatókat: miért épp vörösek ezek a cicák – és miért többnyire hímek?

A japán Kyushu Egyetem és az amerikai Stanford Egyetem tudósai csütörtökön publikálták kutatásukat, amely feltárja: a vörösmacskák különleges színét egy genetikai hiányosság okozza. A kutatók szerint az ARHGAP36 nevű gén módosulása – pontosabban egy DNS-darab hiánya – világosabb pigmenttermelésre ösztönzi a szőrszínért felelős melanocitákat.

A tudósok több tucat narancsszínű macska genetikai állományát hasonlították össze más színű társaikéval.

A vizsgálatok kimutatták: a vörös bundájú macskáknál az ARHGAP36 gén egyik szakasza hiányzik, ezáltal a gén aktívabb lesz. Ennek következtében a melanociták világosabb színű pigmenteket termelnek, ami a jellegzetes narancsos árnyalatban mutatkozik meg.

A felfedezés egy másik régóta ismert jelenségre is magyarázatot ad: arra, hogy miért fordul elő a vörös szín elsősorban a kandúroknál. Az ARHGAP36 gén ugyanis az X-kromoszómán található. Mivel a hímek csak egy X-kromoszómával rendelkeznek (és egy Y-nal), náluk már egyetlen DNS-hiány is elegendő a vörös szín kialakulásához. A nőstényeknek két X-kromoszómájuk van, így mindkettőn hiányoznia kellene a gén egy részének ahhoz, hogy a szín teljesen vörössé váljon. Emiatt a nőstények gyakrabban „foltos” mintázatúak.

„Ezek a vörös és fekete foltok azért alakulnak ki, mert a fejlődés korai szakaszában minden sejtben véletlenszerűen kikapcsol egy X-kromoszóma” – mondta Hiroyuki Sasaki professzor, a Kyushu Egyetem genetikusa, hozzátette: „Ahogy a sejtek osztódnak, különböző aktív szőrszín-génekkel rendelkező területek jönnek létre, ami elkülönülő foltokat eredményez”.

A tanulmány hátterében nemcsak szigorú tudomány áll – hanem mély, személyes elköteleződés is.

Sasaki professzor nyugdíjazása után kezdte el a kutatást, saját macskaszeretetétől vezérelve. A projektet közösségi finanszírozással valósították meg: több mint 10,6 millió jent, vagyis közel 20 millió forintot adományoztak macskabarátok Japánból és a világ minden tájáról – közölte a BBC.

Egy különösen megható hozzászólás két kisgyermektől érkezett: „Testvérek vagyunk, az általános iskola első és harmadik osztályába járunk. A zsebpénzünkből adományoztunk. Használják fel a kalikómacskákkal kapcsolatos kutatásra”.

Az ARHGAP36 gén nemcsak a szőr színéért felel, hanem a test más részein – például az agyban és hormontermelő mirigyekben – is aktív. Ez felveti annak lehetőségét, hogy a gén módosulása más testi vagy viselkedésbeli jellemzőket is befolyásolhat, például hajlamot bizonyos betegségekre vagy temperamentumbeli eltéréseket.

A gén egyébként megtalálható az emberekben is, és korábbi tanulmányok már összefüggésbe hozták bőrrákkal és hajhullással.

Sasaki professzor szerint érdekes kérdés, hogy vajon van-e kapcsolat a szőrszín és a macskák személyisége között – ahogyan azt sok gazdi állítja –, de ez egyelőre még nem bizonyított tudományosan.

A felfedezés nemcsak genetikai rejtélyeket old meg, de új utakat is nyithat a macskabetegségek megelőzésében és megértésében. A tudósok bíznak benne, hogy a narancsszínű szőr titkának feltárása hozzájárulhat más, komolyabb egészségügyi problémák jobb megértéséhez is.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)