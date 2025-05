Szijjártó Péter elárulta, milyen nagy célkitűzést valósíthat meg hamarosan Magyarország

Magyarország legizgalmasabb célkitűzése jelenleg, egy igazi nagy nemzeti célkitűzés, hogy hazánk kutatási céllal ismét embert jutasson a világűrbe, a Nemzetközi Űrállomásra – jelentette ki a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A tárcavezető a „HUNIVERZUM – Magyarok a világűrben” látogatóközpont megnyitóján mindenekelőtt „igazi nagy nemzeti célkitűzésnek” nevezte azt, hogy hazánk kutatási céllal embert jutasson a világűrbe, a Nemzetközi Űrállomásra.

„Én azt hiszem, hogy ez egy olyan célkitűzés is, amelynek sikeréért minden magyar ember mindenfajta egyéb gondolatától függetlenül igazán tiszta szívvel szoríthat. Mivel szerintem nem nagyon képzelhető el olyan magyar ember, akinek nem fog könny szökni a szemébe akkor, amikor majd a magyar űrhajós a Nemzetközi Űrállomáshoz dokkolódik az űrhajójával, oda belép, és megkezdi azt a rendkívül fontos munkát, amelyet magyar űrhajósok tekintetében már régóta vártunk, hogy elmondhassunk” – közölte.

„Én azt hiszem, hogy ez ma Magyarország legizgalmasabb célkitűzése […]Azt hiszem, hogy az a nemzet, amelynek van egy ilyen izgalmas, egy ilyen nagy nemzeti célkitűzése, az egy igazán erős, büszke, sikeres és egységes nemzetként gondolhat magára”

– tette hozzá.

Majd hangsúlyozta, hogy a világgazdaság jelenlegi alapvető átalakulásával folyamatosan újabb és újabb iparágak válnak elérhetővé, illetve meghatározóvá, így az egyik legmodernebb, legújabb szektor éppen az űripar, ahol hatalmas verseny zajlik. „És az az ország, az a gazdasági szereplő, amely ezen verseny bizonyos szeleteiben sikeres tud lenni, az olyan előnyre tehet szert az adott területen, amelynek jelentőségét, azt hiszem, lehetetlen túlbecsülni” – húzta alá.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy „ímmel-ámmal” nincs értelme beszállni egy ilyen nemzetközi versenybe, valódi erőforrásokra van szükség, s ezért

a kormány célként tűzte ki pár évvel ezelőtt, hogy több évtized után ismét magyar kutatóűrhajós juthasson a világűrbe.

Megjegyezte, hogy itt közel sem pusztán űrturizmusról van szó, hanem arról, hogy a kiválasztott fontos kutatásokat végezni két héten keresztül a Nemzetközi Űrállomáson. Valamint több érvet is felsorolt arra vonatkozóan, hogy miért volt szükség erre a misszióra. Az első érv szavai szerint politikai természetű, méghozzá az, hogy a kormány mindig is erőteljesen támogatta, hogy legyen magyar űrkutatási, űripari program, ezért is fogadtak el négy évvel ezelőtt űrstratégiát, és ezért neveztek ki miniszteri biztost a terület felügyeletére.

Ezután arra emlékeztetett, hogy Magyarország nem új szereplője a világűrnek, több mint nyolc évtized hagyományával rendelkezik a területen, számos magyar volt a szektor úttörői között. „És azt is érdemes figyelembe venni, hogy az elmúlt években nem volt olyan jelentős, nagy nemzetközi űrküldetés és űripari innováció, amelyikben ne lett volna valamilyen magyar eszköz, valamilyen magyar fejlesztés, valamilyen magyar beszállítás. […] Az elmúlt évtizedek során 140 magyar űreszköz jutott ki a világűrbe különböző, más nemzetek által vagy nemzetközi akcióként végrehajtott űrmissziók során” – tudatta.

A miniszter a harmadik érvként említette, hogy az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan űrrepülése óta 45 év telt el, elég hosszú idő ahhoz, hogy újra ezt a célt tűzze ki maga elé Magyarország. Ezzel kapcsolatban pedig gratulált Kapu Tibornak, a következő magyar űrhajósnak és a tartalék űrhajós Cserényi Gyulának, hogy végig tudták csinálni az utóbbi évek rendkívül nehéz és kiképzését.

„Végezetül pedig a negyedik érvem a jövőre vonatkozik, mivel az a helyzet, hogy a hosszú távú sikerhez nemcsak kutatás meg ipar kell, hanem emberek kellenek. És azt hiszem, ez az űrrepülés, ez az egész misszió rá fogja irányítani a figyelmet a természettudományok és a mérnöki tudományok fontosságára. És reméljük, hogy minél többen éreznek majd úgy, hogy Kapu Tibor és Cserényi Gyula nyomdokaiba kell majd lépniük, és Magyarországot a legmodernebb, a leginnovatívabb iparágakban erősíteniük” – mondta.

Kiemelt kép: Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós és Kapu Tibor kiválasztott kutatóűrhajós a HUNOR Magyar Űrhajós Program kiválasztási ceremóniával egybekötött sajtótájékoztatóján a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2024. május 28-án. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)