Új kézikonzolt fejleszthet az Xbox, egy kiszivárgott fotó is árulkodik róla

A technológiai szaksajtóban megjelent beszámolók szerint a projekt alapját az Asus ROG Ally 2 adhatja, amelyet a Microsoft egyedi igényei szerint alakítanak át. A fejlesztés jelenlegi állapotáról a Videocardz oldal számolt be, miután nyomokat talált az amerikai hírközlési hatóság, az FCC nyilvános adatbázisában.

A dokumentumokban „Project Kennan” néven hivatkoznak az eszközre, amelyen egy dedikált Xbox-gomb is megjelenik – ez is arra utal, hogy nem csupán egy hardveres testvérmodellről van szó, hanem egy külön Xbox-kézikonzolról.

