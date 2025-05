Rárontott a kezelőire egy megvadult robot – VIDEÓ

A közösségi médiában terjedő felvétel tanúsága szerint hirtelen agresszívvá vált egy robot egy kínai gyárban, és rárontott a kezelőire – szúrta ki az Interesting Engineering.

Footage claimed to show a Unitree H1 (Full-Size Universal Humanoid Robot) going berserk, nearly injuring two workers, after a coding error last week at a testing facility in China. pic.twitter.com/lBcw4tPEpb

— OSINTdefender (@sentdefender) May 4, 2025