Az általános iskolában majdnem megbukott a Nobel-díjas gyógyszerkutató

Kamaszkorában bombát készített és fel is robbantotta, később a versenyautók foglalkoztatták, ám édesapja nem engedte, hogy autószerelő legyen. Louis J. Ignarro végül gyógyszerkutató lett, amely jó választásnak bizonyult, hiszen 1998-ban orvosi Nobel-díjat kapott. A Kossuth Rádió Nobel-díjasokat bemutató sorozatában ezúttal az amerikai farmakológust ismerhették meg, akinek felfedezése új fejezetet nyitott a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, és felfedezéséhez köthető az ismert potencianövelő szer megalkotása is.

Louis J. Ignarro olasz bevándorlók gyermekeként született és nőtt fel Brooklynban. Az iskolában komoly nehézségekkel kellett megküzdenie, mivel alig-alig tudott angolul, és nem sokon múlt, hogy megbuktassák. Szülei azonban azt akarták, hogy gyermekük iskolázott és sikeres legyen; ácsként dolgozó édesapja orvosi vagy jogi pályára szánta őt – mesélte a Kossuth Rádió Felfedező – a tudomány világáról című műsorában a minden hónap első csütörtökén hallható Nobel-díjas történetek című sorozat legutóbbi epizódjában a farmakológus az exkluzív interjút készítő Stark Klára Aliznak, a Cambridge-i Egyetem doktorandusz hallgatójának.

A nehéz kezdet után éltanuló lett, leginkább a természettudományok, különösen a biológia és a kémia érdekelték. Szülei vásároltak neki egy kémiai kísérletező felszerelést, ő pedig bombát akart készíteni. Ez a törekvése majdnem tragédiához vezetett, amikor az általa készített prototípust egy hajnalon felrobbantotta. „Szerencsére olyan korán még nem voltak járókelők a környéken, így senkinek nem esett bántódása. Ez volt az utolsó házi kísérletem” – árulta el a farmakológus, aki még a gimnázium idején sem a tudományos karrierrel volt elfoglalva, beleszeretett ugyanis az autókba. „Nagy bajkeverő voltam. Amikor éppen nem robbantgattam, versenyautókkal múlattam az időt. Versenyeztem is, de igazán a műhelyben éreztem jól magam. Versenyautókat építettünk a szomszéd garázsban” – árulta el. Hiába próbálta szüleit meggyőzni arról, hogy számára az autószerelés is megfelelő karrier, nem engedték neki, ezért felvételizett gyógyszerésznek. Későbbi Nobel-díjas kutatásának alapgondolata azonban már jóval korábban, középiskolásként is foglalkoztatta.

„Miért van az, hogy olyan sok ember 50-55 évesen meghal agyvérzésben vagy szívrohamban, míg mások tökéletesen egészségesen élnek 90-100 éves korukig. Senki nem tudta a választ. Emlékszem, volt egy ötletem, hogy talán a testünk termel egy vagy több vegyületet, amelyek segítenek egészségesen tartani a testet, különösen a szív- és érrendszert, és ha valaki nem termel elég ilyen molekulát, akkor kialakulhat nála a szívbetegség vagy magas vérnyomást okozó érrendszeri probléma” – emlékezett vissza a kutató, akit Doktor Nitrogén-monoxidként is emlegetnek (Dr. NO). Ez a gondolat egyetemi évei alatt is ott motoszkált a fejében, ezért a szívvel kapcsolatos doktori témát választott: az idegrendszer szívritmust szabályozó funkciójának fejlődését tanulmányozta. A középiskolában megfogalmazott gondolat pár évtizeddel később Nobel-díjat ért: 1998-ban Robert Furchgott-tal és Ferid Muraddal megosztva orvostudományi Nobel-díjban részesült, mert felfedezték a nitrogén-monoxidnak az érrendszer egészséges működésében játszott kulcsfontosságú szerepét.

Kutatásaik igazolták, hogy a szervezet által termelt nitrogén-monoxid gáz hiánya magas vérnyomáshoz, sztrókhoz, illetve szívinfarktushoz vezethet. A felfedezésen alapuló gyógyszerek világszerte milliók életét változtatták meg, és új fejezetet nyitottak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. „Amikor 1986-ban rájöttünk, hogy a szervezetünkben az erek nitrogén-oxidot termelnek, hatalmas felfedezés volt, és olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezetett, amelyek csökkentik a vérnyomást. De a potencia problémákon segítő világszerte ismert készítmény, és a hozzá hasonló gyógyszerek is ennek a felfedezésnek az eredményeképp születhettek meg, mert ezek a szerek értágítóként működnek, bár csak a test bizonyos területein. Egészen a felfedezésig soha nem gondoltam a Nobel-díjra. Soha. Csak arra koncentráltam, hogy elég jó legyen a kutatásom ahhoz, hogy megtarthassam az állásomat” – mondta a tudós, hozzátéve, hogy csak 1998-ben érkezett a hír, hogy Nobel-díjat nyert. „Hat hónappal a Nobel-díj bejelentése előtt került piacra a kis kék pirula. Amikor utánanéztem a Nobel-díj Bizottság összetételének, és láttam, hogy csupa 60 év feletti férfi döntött, akkor azt gondoltam, talán ez az oka. Bár szerintem a Nobel-díjat akkor is odaítélték volna, ha nem létezik ez a szer. Úgy gondolom, ez csak gyorsította a folyamatot.”

