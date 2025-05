Magyar gimnazisták az amerikai tudományos világbajnokságon

2025. május 10-16 között, az Egyesült Államokbeli Ohioban rendezik az ifjúsági tudományos versenyek világbajnokságát, amelyen hazánkat két kiemelkedő teljesítményt nyújtó gimnazista, Raposa Bálint és Vida Ákos képviseli.

Bálint az akkumulátorok teljesítménynövelésével, Ákos a 3D nyomtatás továbbfejlesztésével bizonyított a hazai innovációs versenyeken és kvalifikálta magát a nemzetközi megmérettetésre. Az International Science and Engineering Fair (ISEF) a világ minden tájáról közel 1800 középiskolás diákot fogad minden évben, hogy megmérkőzzenek az értékes díjakért.

Az Ohio állam Columbus városában található Greater Columbus Convention Center ad helyszínt az immár 75 éve minden évben megrendezésre kerülő innovációs világversenynek, amelyen több mint 60 országból 22 tudományos és mérnöki kategóriában versenyeznek a diákok.

Az összesen több mint 9 millió dollár összértékű díjak között értékes ösztöndíjak és különdíjak is kiosztásra kerülnek, többek között a leginnovatívabb projektnek járó, 75 000 dollár értékű Gordon E. Moore-díj, a legjobb kategóriagyőzteseknek járó 50 000 dollár értékű Regeneron Young Scientist Awards díj, illetve kategória győzteseknek járó, egyenként 3 000 -5000 dollár értékű Grand Award. Ezek mellett közel 50 szakmai szervezet ad át különdíjakat is., A fiataloknak egy-egy ilyen díj elnyerése egyben óriásilépést jelent a nemzetközi innovációs vérkeringésbe való bekerülésbe.

A Magyarországot képviselő diákok kiváló eredményeket értek el a Magyar Innovációs Szövetség által megrendezett Országos Tudományos és Innovációs Olimpián, és ezzel jegyet váltottak a most megrendezésre kerülő nemzetközi megmérettetésre.

Forrás: Magyar Innovációs Szövetség

„A két diák, Bálint és Ákos nemzetközi színvonalú munkát tett le az asztalra a 33. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) versenyén. Most felkészülten és nagy lendülettel vághatnak neki a nemzetközi versenynek, amelyen a magyar fiatalok hagyományosan jól szerepelnek, így most is nagy várakozással tekintünk a szereplésük elé. ” – emelte ki Bőthe Csaba, a nemzetközi verseny hazai előszobájának tekinthető Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát szervező Magyar Innovációs Szövetség ügyvezetője.

Raposa Bálint az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium diákja, a versenyen egy olyan innovációs projekttel vesz részt, amelyben az akkumulátorok teljesítményét növeli meg újszerű anyagok használatával.

Az ifjú kutató a lítium-levegő akkumulátorokban hagyományosan katódként alkalmazott anyagok helyett úgynevezett aerogéleket használ. A pirolízissel előállított széngél és ennek grafén-oxiddal módosított változata jelentősen növelik az akkumulátorok kapacitását az aktívszenes cellához képest.

Vida Ákos a budapesti Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium tanulója, a háromdimenziós (3D) nyomtatási technológiák fejlesztésével ért el hazai sikereket. A 3D nyomtatásnak gyakori problémája a nyomtatott rétegek közötti kötések gyengesége, mivel az előző réteg már általában kihűl és megszilárdul, mire a következő réteg rákerül.

Az Ákos által kifejlesztett módszer lényege a 3D nyomtató fúvókájának speciális mozgatása, amellyel a fúvóka gyakorlatilag „összecsípi” a két lerakott réteget, ismét felmelegítve és jobban összeolvasztva azokat.

A magyar delegációt Pazsák Zsófia, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezetőigazgató-helyettese, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia egyik főszervezője vezeti.

A Magyar Innovációs Szövetség a versenyt követően beszámol a magyar diákok versenytapasztalatairól és eredményeiről.

A kiemelt kép forrása: Magyar Innovációs Szövetség