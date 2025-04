Ősi vírusok támadhatnak az olvadó jégből – a WHO már szimulálta a katasztrófát

A klímaváltozás nemcsak a jégtakarókat olvasztja, de évszázadok, sőt évezredek óta fagyott vírusokat is életre kelthet – olvasható a Metro-n.

Ezzel a gondolattal játszott el az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amikor áprilisban megrendezte a Polaris-gyakorlatot, vagyis:

A forgatókönyv szerint egy konzerválódott gyapjas mamut környezetéből indul ki a fertőzés, a permafroszt – vagyis az állandóan fagyott talaj – felengedésével.

